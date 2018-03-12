ГПУ підтвердила припинення провадження щодо Саакашвілі

Генеральна прокуратура України підтвердила припинення кримінального провадження щодо лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, повідомив 12 березня речник ГПУ Андрій Лисенко.

Він написав у Facebook, що 6 березня ГПУ направила запит Нідерландам про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій з участю Саакашвілі. Цей запит відомство надіслало в межах досудового розслідування кримінального провадження за підозрою Саакашвілі.

«У зв’язку із чим вказане кримінальне провадження зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, з метою економії перебігу процесуальних строків досудового розслідування до отримання результатів міжнародної правової допомоги», – вказав Лисенко.

Водночас досудове розслідування кримінального провадження щодо соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе триває, додав речник.

На початку грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, ймовірно, Северіона Дангадзе та представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках чоловіки домовляються про фінансування бізнесменом масових акцій протесту в Україні.

Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від Курченка півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції «зі зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні». У команді Саакашвілі це заперечували.

Стаття, за якою затримали Дангадзе, – «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».