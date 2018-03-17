Суд відмовився відпустити соратника Саакашвілі Дангадзе під домашній арешт – адвокат

Печерський районний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт соратникові лідера партії «Рух нових сил», колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Северіонові Дангадзе, повідомив його адвокат.

При цьому, заявив адвокат Роман Кругляк про рішення суду, ухвалене 16 березня, агентству «Інтерфакс-Україна», суд також «визнав порушення прав Северіона Дангадзе і вжив заходів для відновлення цих прав, зокрема, зобов’язав прокурора не перешкоджати побаченням підозрюваного з рідними». Також суддя зобов’язав прокурора провести розслідування щодо погроз на адресу матері Дангадзе від невстановлених осіб, заявив Кругляк.

За даними агентства, Дангадзе підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (зокрема, йдеться про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності).

Наприкінці лютого Апеляційний суд Києва залишив під вартою Северіона Дангадзе, керівника Київського обласного відділення очолюваної Міхеїлом Саакашвілі партії «Рух нових сил», громадянина України. Як повідомляла тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінували статтю 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності ) та статтю 110 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

6 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва вперше заарештував Дангадзе без права внесення застави. Як пояснювала тоді Сарган, Дангадзе був затриманий за статтею про «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», яка не передбачає альтернативи застави. Згодом арешт продовжували.

5 грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, імовірно, Северіона Дангадзе і представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках співрозмовники домовляються про фінансування бізнесменом акцій протесту в Україні, які тоді скликав Міхеїл Саакашвілі. Луценко заявив, що Саакашвілі отримав від Курченка через Дангадзе півмільйона доларів на діяльність в Україні. У команді Саакашвілі це заперечували, називаючи справу сфабрикованою, а арешт Дангадзе незаконним.