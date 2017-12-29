ГПУ: експертиза підтвердила автентичність голосів Саакашвілі й Курченка на записах

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України підтвердив автентичність голосів на записаних правоохоронцями телефонних розмовах між колишнім президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі та українським бізнесменом Сергієм Курченком, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

У ГПУ додали, що наразі у цьому провадженні правоохоронці допитали 15 осіб, вони «перебувають під захистом держави».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.

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