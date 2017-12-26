Саакашвілі не піде на допит до СБУ 26 грудня – адвокат

Лідер партії «Рух нових сил», екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі не з’явиться на допит до Головного слідчого управління Служби безпеки України 26 грудня, повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вранці 26 грудня біля будівлі управління Чорнолуцький пояснив, що його підзахисному надійшли повістки про допит і про взяття зразків для експертизи.

«Ми просимо роз’єднати дві слідчі дії: допит і взяття зразків для експертизи. Подали клопотання. Не плануємо прохід до слідчого кабінету через ці порушення», – сказав захисник.

Саакашвілі додав, що з’явиться для проведення слідчих дій, «коли все буде зроблено згідно із законом».

Раніше екс-президента Грузії викликали на допит в СБУ на 22 грудня, але він і його адвокати звернулися в Службу безпеки з тим, щоб ця слідча дія була перенесена на інший день через необхідність участі Саакашвілі в засіданні Апеляційного суду Києва.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.