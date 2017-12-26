Саакашвілі: «Якщо мене заарештують, ви знаєте адресу мого балкона»

Екс-президент Грузії і керівник партії «Рух нових сил»» Міхеїл Саакашвілі відмовився йти на допит до СБУ – за його словами, через те, що його викликали з «порушеннями закону». Він звинувачує Банкову в тискові на себе і готується до того, що 3 січня суд відправить його під домашній арешт. Втім, Саакашвілі обіцяє і в таких умовах продовжувати політичну діяльність. На 3 січня призначені два суди, які вирішуватимуть, чи піде Саакашвілі під домашній арешт і чи можлива його екстрадиція до Грузії. Думки експертів щодо такого сценарію – розділилися. Частина з них припускає, що Саакашвілі таки затримають і заарештують, але це навряд чи станеться в новорічні свята.

Лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі не прийшов на допит до головного управління СБУ в Києві, замість цього він поспілкувався з журналістами просто під стінами управління. Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської облдержадміністрації, якого звинувачують за статтею «сприяння учасникам злочинних організацій», пояснив журналістам, що його викликали на допит та на отримання зразків для експертизи на один і той самий день і час, та ще й однією повісткою, що є порушенням закону.

Таку позицію Саакашвілі обґрунтовував його адвокат Руслан Чорнолуцький.

«Нами не планується прохід до слідчого кабінету для проведення слідчих дій – через порушення закону. В одній повістці вказані дві слідчі дії – допит і отримання зразків для експертизи. До того ж невідомо, які саме зразки планують брати Ми вважаємо, що ці дві слідчі дії не мають права разом проходити, про це каже і Кримінально-процесуальний кодекс», – наголошує Чорнолуцький.

Міхеїл Саакашвілі, зі свого боку, звинуватив чинну владу України та особисто президента Петра Порошенка у цілеспрямованому тискові на нього.

Зокрема, він згадує про те, як спецпризначенці затримали його 8 грудня, а пізніше Печерський суд Києва визнав, що на той момент Саакашвілі офіційно не був затриманим.

«Суддя Лариса Цокол і Печерський суд підтвердили в тексті ухвали, що ці «бандити», а СБУ діяла, як справжні бандити, викрали мене з дому, застосували фізичне насильство без єдиного документа, який би дозволяв це робити. За рішенням Печерського суду вони всі кримінально карані злочинці», – сказав Саакашвілі. ВІн обіцяє оскаржити ці дії силовиків у Європейському суді з прав людини.

Саакашвілі: якщо 3 січня мене посадять під домашній арешт, ви знаєте адресу мого балкона

Генеральна прокуратура оскаржує рішення Печерського суду, який відмовився помістити під домашній арешт. Розгляд цієї скарги планують 3 січня, і Міхеїл Саакашвілі очікує, що його, з високим ступенем імовірності, відправлять під домашній арешт.

Ви знаєте адресу мого балкона. Виставлю там величезний екран і потужну аудіосистему. Реаліті-шоу триває

«Якщо мене таки посадять під домашній арешт, що ж, ви знаєте адресу мого балкона. Виставлю там величезний екран і потужну аудіосистему. Планую дістати їх найближчим часом. Якщо хто знає, де краще взяти, порадьте. Мені, мабуть, буде нудно. Поставлю колонки і розповідатиму, розповідатиму. Мої вікна добре видно і чутно з Адміністрації президента, тож там усе бачитимуть і чутимуть. Реаліті-шоу триває», – сказав Саакашвілі на завершення свого спілкування з медіа.

26 грудня по обіді Київський окружний адміністративний суд почав розгляд позову Міхеїла Саакашвілі проти державної міграційної служби, яка відмовилася надати йому статус особи, що потребує захисту (яку не можуть екстрадувати). Однак підготовче засідання тривало без нього: колишній керівник Одеської ОДА туди не з’явився, а в одному з клопотань, які він надіслав до суду, просив перенести час засідання через те, що його «в цей день викликали на допит до СБУ». Однак суд клопотання не задовольнив, натомість вислухав представників міграційної служби і долучив до справи надані ними документи про статус Саакашвілі.

Раніше Саакашвілі та представники партії «Рух нових сил» пояснювали призначення судів бажанням заарештувати колишнього керівника Одеської ОДА, а то й екстрадувати його в час новорічних свят, коли увага медіа буде менше прикута до подій.

Експерт: Саакашвілі для влади – як «валіза без ручки»

Водночас експерти оцінюють ситуацію дещо інакше. Малоймовірно, що арешт або екстрадиція Саакашвілі відбудуться найближчим часом, але пізніше це може статися, прогнозує політтехнолог Віталій Кулик. За його словами, Банкова і екс-президент Грузії перебувають у ситуації цугцвангу, коли кожна подальша дія може погіршити позиції сторін.

Саакашвілі, припускаю, й надалі ігноруватиме слідчі дії, доки одного разу його не затримають, щоб примусово привести до слідчого чи до суду

«Саакашвілі для української влади, як валіза без ручки, вони не знають, що з ним робити. Посадити не можуть, адже це викличе незадоволення «вашингтонського обкому»; не посадити не можуть теж. Петро Порошенко створив цю проблему, позбавивши Саакашвілі українського громадянства. Сам Міхеїл Саакашвілі, припускаю, й надалі ігноруватиме слідчі дії, доки одного разу його не затримають для того, щоб примусово привести до слідчого чи до суду. А далі може бути й домашній арешт. Події залежатимуть від того, чи підтримуватиме Саакашвілі мобілізаційний потенціал своїх прихильників. Поки що йому це вдається. Але він імпровізує, не маючи чіткої програми, і його підтримують охочі будь-що протестувати проти влади, прихильники «двіжу» заради «двіжу». Якщо екс-президент Грузії сформує чітку програму, його протести, ймовірно, переростуть у щось нове. А як ні, то йому доведеться шукати інший формат дій», – прогнозує Віталій Кулик.

Зі свого боку, політолог Олександр Палій не виключає, що Саакашвілі можуть заарештувати чи навіть екстрадувати найближчим часом, оскільки, на думку експерта, для цього є необхідні юридичні підстави.

Саакашвілі показує, ким він насправді є. Нині наполохана людина, яка донедавна жила жагою влади, а зараз готова здавати своїх соратників

«Усі події навколо Саакашвілі свідчать про те, що політики зовсім не є тим, чим вони виглядають в очах людей. Залишившись без політтехнологів та своєї обслуги, без значної частини оточення, Саакашвілі показує, ким він насправді є. Нині наполохана людина, яка донедавна жила жагою влади, а зараз готова здавати своїх соратників. Чи можна його екстрадувати зараз? Очевидно, що можна. Тобто його екстрадиція можлива як найближчим часом, так і після судів, призначених на 3 січня, оскільки вони для питання екстрадиції не матимуть принципового значення», – стверджує Палій.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив у Twitter, що нині запит Грузії на екстрадицію Саакашвілі в процесі розгляду. Водночас він констатував, що захист грузинського екс-президента обрав стратегію «затягування».

Цей допис викликав обурення екс-президента Грузії та лідера партії «Рух нових сил».

Розгляд позову по суті призначили на 3 січня, на 15:00. Того ж дня, але об 11:00, апеляційний суд Києва розгляне апеляцію прокуратури про обрання для Міхеїла Саакашвілі домашнього арешту.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.