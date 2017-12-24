У Києві кількасот людей п’ють «Каву на Хрещатику»

На майдані Незалежності в Києві опівдні 24 грудня відбувається акція «Кава на Хрещатику».

На акції відсутні політичні прапори чи символіка. Учасники п’ють гарячі напої, а деякі учасники пригощають присутніх солодощами.

Всього на Майдані перебуває кількасот людей.

На сторінці акції у Facebook повідомляється, що мета – «показати суспільству трохи іншу картинку ніж щотижневі політичні вакханалії та спроба штурму Жовтневого палацу».

«З собою мати гарний настрій, каву у термосах, бутерброди та цукерки «Рошен»!» – закликали організатори заходу.

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