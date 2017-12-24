У Запоріжжі на площі Фестивальній відбулася акція «Кава у Запоріжжі», метою якої, як повідомлялось на сторінці акції у Facebook, було «показати суспільству трохи іншу картинку, ніж щотижневі політичні вакханалії». На заході були відсутні будь-які політичні прапори та плакати, а її учасники пили каву та пригощали один одного цукерками. Запоріжці, що прийшли на «Каву у Запоріжжі» запевняють, що самоорганізувалися у соцмережах за принципом київського заходу «Кава на Хрещатику», ініційованого вихідцем зі Запорізького регіону – офіцером 37-го батальйону, мелітопольцем Олексієм Петровим, та мають на меті дружнє спілкування та обмін думками.