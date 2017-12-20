​Українка – у п’ятірці найкращих майстрів світу з обсмажування кавових зерен

Львів – Львів’янка Юлія Сайчук увійшла в п’ятірку найкращих майстрів світу з обсмажування кави. Італія, Австрія, Німеччина, Швеція та Україна нещодавно на чемпіонаті світу в Китаї отримали найвищі оцінки журі. Загалом на чемпіонаті була представлена 21 країна. Юлія Сайчук, учасниця від України, вишукує неповторні смаки кави у Львові і розповіла деякі таємниці, як зробити каву смачною.

Запах обсмаженої кави, звук кавомолки – і запашний напій уже в горнятку. Кавові зерна з Ефіопії – багатий букет ароматів і смаку, з Коста-Ріки – легка солодкавість і зрозумілість, Кенія – соковитість із цитрусовою кислинкою.

Юлія Сайчук щодня обсмажує понад два десятки видів кави. У мішках – на перший погляд нефахівця, просто зелені кавові зерна з різних країн, майже однакові. Але Юля розрізняє їх за виглядом, ароматом, щільністю. Перш аніж обсмажувати кавові зерна, вона робить аналіз.

За допомогою аромату ми «читаємо» зерно, наскільки воно може пахнути хлібом, легкими горіхами, може пахнути смаженим м’ясом

«Просто вимальовуєш смакові конкретні нюансики, рахуєш цифрами. З перших хвилин, відколи зерно всередині машини під впливом температури, гарячого повітря, воно міняється у кольорі й ароматі. За допомогою аромату ми «читаємо» зерно, наскільки воно може пахнути хлібом, легкими горіхами, в кінці може пахнути смаженим м’ясом. Кава без кофеїну мені пахне добре карамелізованою цибулею, смачною дуже», – розповідає Юлія Савчук.

Це – величезна робота. Різний час, температура, енергія під час обсмажування. Є елементарні правила обсмажування, години практики

«Це величезна робота. Різний час, температура, енергія під час обсмажування. Це так, як приготування їжі. У зерні те саме, що й на кухні. Ти знаєш, але маєш відчувати те саме зелене зерно, машину, за якою стоїш. Це все досвід, відчуття, професіоналізм само собою. Є елементарні правила обсмажування, години практики, і це приносить результат і в горнятко, і на чемпіонаті», – каже вона.

Конкуренція була велика

Юлія Сайчук перемогла в чемпіонаті України з обсмажування кави. І це дало їй право представити Україну нещодавно на світовому чемпіонаті в Китаї, у місті Гуанчжоу. Конкурс відбувся на дуже високому рівні, був схожим до її щоденної роботи. «Чемпіонат – це твоя звична робота, твій підхід, розуміння зерна, просто маєш все зробити в стислі, регламентовані терміни, зробити те, що приносить масу задоволення».

Кожному учаснику роздали чотири види зелених кавових зерен, з яких потрібно було створити кавову суміш і один вид обсмажити окремо. Година на вивчення обладнання для обсмажування, година на творення кавової суміші і півгодини на чарування над одним ароматом. Готові кавові зерна від кожного учасника були двічі зашифровані, щоб не було шахрайства.

Журі куштувало каву за бразильським методом: змелені кавові зерна залиті окропом, дві хвилини настояні, двома ложками зібрана верхня суміш. Точнісінько так щодня у Львові Юля і її колеги у цеху «Світу кави» оцінюють аромат щойно обсмаженої змеленої кави, але є одна таємниця, пояснює Юлія: «Пробуємо так голосно, сьорбаючи, як гарячий борщ. Головне завдання – затягнути каву з повітрям, щоб її краще відчути».

Одинадцять років тому студентка банківського вишу Юлія Сайчук прийшла працювати у «Світ кави». На запитання власника закладу Маркіяна Бедрія, чи любить вона каву, швидко відповіла, що «ні». «Мабуть, не пила доброї кави», – цю відповідь власника кав’ярні запам’ятала, каже, назавжди. За час роботи полюбила каву, відчула її справжній смак, а творити добрий напій стало її фахом у житті. І виборола першою для України високий результат на чемпіонаті світу.