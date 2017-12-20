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20 Грудень 2017, Київ 22:28
Суспільство

​Українка – у п’ятірці найкращих майстрів світу з обсмажування кавових зерен

Львів – Львів’янка Юлія Сайчук увійшла в п’ятірку найкращих майстрів світу з обсмажування кави. Італія, Австрія, Німеччина, Швеція та Україна нещодавно на чемпіонаті світу в Китаї отримали найвищі оцінки журі. Загалом на чемпіонаті була представлена 21 країна. Юлія Сайчук, учасниця від України, вишукує неповторні смаки кави у Львові і розповіла деякі таємниці, як зробити каву смачною.

Запах обсмаженої кави, звук кавомолки – і запашний напій уже в горнятку. Кавові зерна з Ефіопії – багатий букет ароматів і смаку, з Коста-Ріки – легка солодкавість і зрозумілість, Кенія – соковитість із цитрусовою кислинкою.

Юлія Сайчук щодня обсмажує понад два десятки видів кави. У мішках – на перший погляд нефахівця, просто зелені кавові зерна з різних країн, майже однакові. Але Юля розрізняє їх за виглядом, ароматом, щільністю. Перш аніж обсмажувати кавові зерна, вона робить аналіз.

Львів’янка у п’ятірці кращих на чемпіонаті світу з обсмажування кави (відео)
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ЗАВАНТАЖИТИ

За допомогою аромату ми «читаємо» зерно, наскільки воно може пахнути хлібом, легкими горіхами, може пахнути смаженим м’ясом

«Просто вимальовуєш смакові конкретні нюансики, рахуєш цифрами. З перших хвилин, відколи зерно всередині машини під впливом температури, гарячого повітря, воно міняється у кольорі й ароматі. За допомогою аромату ми «читаємо» зерно, наскільки воно може пахнути хлібом, легкими горіхами, в кінці може пахнути смаженим м’ясом. Кава без кофеїну мені пахне добре карамелізованою цибулею, смачною дуже», – розповідає Юлія Савчук.

Юлія Сайчук
Юлія Сайчук

Це – величезна робота. Різний час, температура, енергія під час обсмажування. Є елементарні правила обсмажування, години практики

«Це величезна робота. Різний час, температура, енергія під час обсмажування. Це так, як приготування їжі. У зерні те саме, що й на кухні. Ти знаєш, але маєш відчувати те саме зелене зерно, машину, за якою стоїш. Це все досвід, відчуття, професіоналізм само собою. Є елементарні правила обсмажування, години практики, і це приносить результат і в горнятко, і на чемпіонаті», – каже вона.

Конкуренція була велика

Юлія Сайчук перемогла в чемпіонаті України з обсмажування кави. І це дало їй право представити Україну нещодавно на світовому чемпіонаті в Китаї, у місті Гуанчжоу. Конкурс відбувся на дуже високому рівні, був схожим до її щоденної роботи. «Чемпіонат – це твоя звична робота, твій підхід, розуміння зерна, просто маєш все зробити в стислі, регламентовані терміни, зробити те, що приносить масу задоволення».

Кожному учаснику роздали чотири види зелених кавових зерен, з яких потрібно було створити кавову суміш і один вид обсмажити окремо. Година на вивчення обладнання для обсмажування, година на творення кавової суміші і півгодини на чарування над одним ароматом. Готові кавові зерна від кожного учасника були двічі зашифровані, щоб не було шахрайства.

Юлія Сайчук
Юлія Сайчук

Журі куштувало каву за бразильським методом: змелені кавові зерна залиті окропом, дві хвилини настояні, двома ложками зібрана верхня суміш. Точнісінько так щодня у Львові Юля і її колеги у цеху «Світу кави» оцінюють аромат щойно обсмаженої змеленої кави, але є одна таємниця, пояснює Юлія: «Пробуємо так голосно, сьорбаючи, як гарячий борщ. Головне завдання – затягнути каву з повітрям, щоб її краще відчути».

Одинадцять років тому студентка банківського вишу Юлія Сайчук прийшла працювати у «Світ кави». На запитання власника закладу Маркіяна Бедрія, чи любить вона каву, швидко відповіла, що «ні». «Мабуть, не пила доброї кави», – цю відповідь власника кав’ярні запам’ятала, каже, назавжди. За час роботи полюбила каву, відчула її справжній смак, а творити добрий напій стало її фахом у житті. І виборола першою для України високий результат на чемпіонаті світу.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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