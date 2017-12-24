На майдані Незалежності в Києві опівдні 24 грудня пройшла акція «Кава на Хрещатику». На акції відсутні політичні прапори чи символіка. Учасники пили гарячі напої, а деякі учасники пригощали присутніх солодощами. На подію прийшли й люди із символікою протестного руху Міхеїла Саакашвілі. Викрикали гасла проти чинної влади. Не всім присутнім «кавоманам» це подобалося, спалахнули суперечки. А на торговому центрі «Глобус» з’явився плакат із написом «Мішу в Грузію, Петю в Гагаузію». Його розмістили кількадесят людей у чорній формі. Між тим, учасники акції «Кава на Хрещатику», яка раніше анонсувалася у соціальних мережах, заявили, що прийшли лише зустрітися із друзями, попити кави й поспілкуватися, без політики.