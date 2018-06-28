У Грузії засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі

У Грузії заочно засудили колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав екс-президента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства.

Політик наразі не коментував вирок.

Разом із Саакашвілі у цій справі засудили екс-міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі, колишнього керівника спеціального оперативного департаменту МВС Іраклія Кодуу і колишнього очільника управління того ж департаменту Гію Сірадзе. Обвинувальні вироки щодо них були винесені раніше. Мерабішвілі засуджений до шести років і дев’яти місяців, Кодуа і Сірадзе до дев’яти років позбавлення волі.

Грузинські правоохоронці звинувачували екс-президента в тому, що у 2005 році він доручив на той час міністру внутрішніх справ Мерабішвілі наказати напасти на депутата.

Соратники Мерабішвілі й Саакашвілі кажуть, що обвинувачення проти них є політично мотивованими.

У лютому колишнього президента Грузії реадмісували з України до Європейського союзу. Йому заборонили в'їзд до України на три роки.

Українські суди розглядають кілька позовів Саакашвілі.