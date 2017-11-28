ЄСПЛ постановив, що Грузія має виплати екс-прем’єру Мерабішвілі 4 тисячі євро компенсації

Європейський суд з прав людини постановив, що Грузія має виплатити 4 тисячі євро компенсації колишньому прем’єр-міністру Вано Мерабішвілі, якого ув’язнили за звинувачення в наказі побити грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

На думку ЄСПЛ, Грузія порушила права Мерабішвілі під час його затримання. При цьому в суді не виявили порушень Європейської конвенції з прав людини. Також ЄСПЛ заявили, що «не було встановлено, що затримання пана Мерабішвілі було головним чином спрямоване на те, щоб вивести його з грузинської політики».

Крім того, суд постановив, що «як мінімум, з 25 вересня 2013 року його досудове затримання перестало базуватися на достатніх підставах».

У суді заявили, що, хоча спочатку метою обмеження права Мерабішвілі на свободу було «розслідування злочинів, що базуються на обґрунтованих підозрах, пізніше переважаючою метою стало отримання інформації» про смерть колишнього прем'єр-міністра Грузії Зураба Жванії в 2005 році та закордонні банківські рахунки колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

48-річний Вано Мерабішвілі, який є одним із найближчих соратників Саакашвілі, був ключовою фігурою під час Революції троянд у Грузії у 2003 році.

У вересні 2016 року Мерабішвілі засудили до шести з половиною років в’язниці у справі про побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Тоді Мерабішвілі був міністром внутрішніх справ. У листопаді 2017 року Верховний суд Грузії підтвердив обвинувальний вирок проти Мерабішвілі.

Саакашвілі, який зараз знаходиться в Україні, також фігурує у справі Гелашвілі. Грузинські правоохоронці звинувачують колишнього президента в тому, що він доручив Мерабішвілі наказати напасти на депутата.

Соратники Мерабішвілі й Саакашвілі кажуть, що обвинувачення проти них є політично мотивованими.