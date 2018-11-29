Саакашвілі закликав грузинів до «масової непокори владі» через підсумки виборів президента

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відмовився визнати підсумки президентських виборів в Грузії і закликав жителів країни почати масові акції протесту.

«Ми не визнаємо ці вибори, оскільки вони проходили в умовах насильства. Я закликаю всіх громадян Грузії від завтрашнього дня (з 29 листопада – ред.) перейти на становище масової непокори владі. Я закликаю грузинську поліцію стати на сторону народу. Я закликаю військових не виконувати незаконні накази», – сказав Саакашвілі в ефірі телеканалу «Руставі-2» 28 листопада, коли стали відомі попередні підсумки голосування.

29 листопада Центральна виборча комісія Грузії повідомила, що перемогу на президентських виборах здобула Саломе Зурабішвілі, яку підтримує владна партія «Грузинська мрія». За офіційними результатами, вона набирає 59,5% голосів виборців.

Григол Вашадзе, якого висунула опозиційна коаліція на чолі з «Єдиним національним рухом» колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, набрав майже 40,5% голосів.

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У першому турі, який відбувся місяць тому, також перемогла Зурабішвілі. Опозиція тоді звинуватила владу в спробі фальсифікації підсумків голосування, а Саакашвілі пригрозив, що в Грузії «підніметься цунамі народного гніву».

Нинішні вибори президента Грузії були останніми прямими президентськими виборами в країні. Наступного главу держави обиратиме парламентська колегія виборників із 300 делегатів – депутатів і представників муніципальної влади.