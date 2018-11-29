На виборах президента Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі – ЦВК

Перемогу на президентських виборах в Грузії здобула Саломе Зурабішвілі – свідчать дані Центральної виборчої комісії країни.

За результатами підрахунку 100 відсотків бюлетенів у другому турі виборів за Зурабішвілі віддали свої голоси 59,5% виборців. Кандидат від опозиції Григол Вашадзе набрав майже 40,5% голосів. Активність виборців на другому турі голосування, що відбувся 28 листопада, оцінюють у 56 відсотків.

Зурабішвілі, за даними ЦВК, виграла вибори майже у всіх великих містах Грузії, в тому числі у всіх десяти округах Тбілісі, а також в Кутаїсі, Поті, Батумі, Зугдіді й Горі.

Читайте також: У Грузії вплив президента стає меншим. Другий тур визначить, хто це буде​

І Зурабішвілі, і Вашадзе раніше керували Міністерством закордонних справ Грузії.

Саломе Зурабішвілі підтримує владна партія «Грузинська мрія». Григола Вашадзе висунула опозиційна коаліція на чолі з «Єдиним національним рухом» колишнього президента Міхеїлом Саакашвілі.

У першому турі, який відбувся місяць тому, також перемогла Зурабішвілі. Опозиція тоді звинуватила владу в спробі фальсифікації підсумків голосування, а Саакашвілі пригрозив, що в Грузії «підніметься цунамі народного гніву».