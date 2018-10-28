Президентські вибори у Грузії: у владній партії визнали необхідність другого туру

У владній партії Грузії «Грузинська мрія», де за даними екзит-полу на президентських виборах уже говорили про перемогу свого кандидата в першому ж турі, визнали необхідність другого туру.

Як заявив чільний представник партії, спікер парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, він визнає, що підтримувана його партією, формально незалежна кандидат Саломе Зурабішвілі не набрала 50 відсотків голосів, необхідних для перемоги в першому турі.

Дещо раніше він же вже вітав Зурабішвілі з перемогою за результатами даних опитування на виході з дільниць, яке замовила «Грузинська мрія». Ті результати давали Саломе Зурабішвілі понад 52 відсотки голосів. Інші чільні діячі «Грузинської мрії», як і сама Зурабішвілі, говорили про необхідність дочекатися результатів Центральної виборчої комісії Грузії.

За найвищу державну посаду змагалися 25 осіб – найвище число з усіх семи президентських виборів у Грузії, починаючи з 1991 року.

Чинний президент Ґіорґі Марґвелашілі, який має право змагатися за другий термін, вирішив не балотуватися. Відтак головними претендентами вважалися:

Саломе Зурабішвілі , колишня міністр закордонних справ за влади президента Міхеїла Саакашвілі у 2004–2005 роках; вона балотується як незалежна, але має підтримку нині владної партії «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі, що є супротивником колишньої владної партії Саакашвілі «Єдиний національний рух»;

, колишня міністр закордонних справ за влади президента Міхеїла Саакашвілі у 2004–2005 роках; вона балотується як незалежна, але має підтримку нині владної партії «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі, що є супротивником колишньої владної партії Саакашвілі «Єдиний національний рух»; Ґріґол Вашадзе , теж колишній голова МЗС часів влади Саакашвілі (2008–2012 роки), висуванець альянсу десяти опозиційних партій «Сила в єдності», провідну роль у якому відіграє «Єдиний національний рух»;

, теж колишній голова МЗС часів влади Саакашвілі (2008–2012 роки), висуванець альянсу десяти опозиційних партій «Сила в єдності», провідну роль у якому відіграє «Єдиний національний рух»; Давіт Бакрадзе, який теж коротко очолював МЗС Грузії у 2008 році, в часи Саакашвілі, а у 2008–2012 році був спікером парламенту; колишній провідний діяч «Єдиного національного руху», він нині балотувався від партії «Європейська Грузія», теж опозиційної до нинішньої влади «Грузинської мрії».

Опитування на виході з дільниць, здійснене на замовлення владної «Грузинської мрії», стверджувало, що підтримувана цією партією Саломе Зурабішвілі отримує понад 52 відсотки голосів і, таким чином, перемагає відразу в першому турі. За цим опитуванням, Ґріґол Вашадзе здобуває понад 28 відсотків, а Давіт Бакрадзе понад 9.

Натомість опитування на замовлення «Європейської Грузії» стверджує, що станом на 16-у годину місцевого часу перед вів Ґріґол Вашадзе з 37 відсотками голосів, а Саломе Зурабішвілі йшла слідом із 34 відсотками, і вони виходять у другий тур. За цими даними, Давіт Бакрадзе набрав 17 відсотків голосів.

Третє таке опитування, яке замовив опозиційний телеканал «Руставі-2», дало станом на 17-у годину Вашадзе і Зурабішвілі приблизно по 40 відсотків, але у Вашадзе голосів дещо більше; Бакрадзе, за цими даними, отримує близько 10 відсотків.

Бакрадзе вже визнав свою поразку і заявив, що в разі другого туру його партія підтримає опозиціонера Вашадзе.

Вашадзе, зі свого боку, висловив упевненість у своїй перемозі у другому турі виборів і сподівання, що його підтримають і інші опозиційні партії.

Тим часом ЦВК Грузії оприлюднила перші дані підрахунку голосів із 512 дільниць із загалом 3 тисяч 705 (це трохи більше ніж 13 відсотків дільниць): Зурабішвілі на цей час отримує трохи більше ніж 40 відсотків, Вашадзе майже 38 відсотків. У Бакрадзе, за цими даними, майже 11 відсотків.

Явка виборців склала майже 47 відсотків – практично так само, як і на попередніх президентських виборах 2013 року.

Ці вибори президента країни були останніми прямими за нині ще чинним законодавством; відповідно до змін до Конституції країни, що були ухвалені 2017 року, а набудуть чинності після нинішніх виборів, наступних голів держави має обирати спеціальна колегія виборців. Ці зміни також передбачають, що термін обраного нині президента країни складе 6 років, а не 5, як досі.

У разі перемоги Зурабішвілі вона стане першою жінкою на посаді президента в післярадянських державах, за винятком країн Балтії.

За повідомленням ЦВК, вибори відбулися спокійно, виникло лише кілька незначних процедурних проблем. Грузинське відділення організації Transparency International інформує, що його спостерігачі зафіксували до 90 порушень – і незначних, і відносно серйозних. Серед них, як стверджує організація, були виборчі махінації чи купівля голосів. Міжнародні спостерігачі наразі кажуть, що вибори відбулися без будь-яких серйозних порушень.

Але кампанія напередодні виборів велася в атмосфері гучних заяв, звинувачень у корумпованості чи зловживаннях кандидатів тощо.