ДПСУ: Саакашвілі не має підстав для законного в’їзду в Україну

Колишній президент Грузії та український екс-чиновник Міхеїл Саакашвілі не має підстав для законного в’їзду в Україну. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Дана особа у вересні 2017 року незаконно перетнула державний кордон з Польщі в Україну, що підтверджується рішеннями місцевого та апеляційного судів. В зв’язку з вчиненим правопорушенням відносно цієї особи існує обмеження у в’їзді в Україну терміном до 2021 року», – мовиться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що діють виключно на підставі законодавства України та у межах наданих законом повноважень.

Саакашвілі заявив 21 квітня, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну.

«Я звернувся з офіційним листом до міністра внутрішніх справ, голові прикордонної служби і голови СБУ, щоб вони скасували обмеження, які були запроваджені щодо мого в’їзду в Україну. Я повинен мати право повернутися до свого дому в Києві, і обов’язково так вчиню. Це особисте питання», – сказав Саакашвілі в коментарі спільному проекту Радіо Свобода і «Голос Америки» «Настоящее время».

Міхеїла Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, в'їзд в Україну йому заборонений до 13 лютого 2021 року.

Як свідчать дані Національного екзит-полу, найбільше голосів виборців під час голосування 21 квітня отримує Володимир Зеленський – 73%. Чинний президент Петро Порошенко, за цими даними, здобув підтримку 25,5% виборців.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.