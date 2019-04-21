Cаакашвілі заявив, що має право повернутися до Києва

Колишній президент Грузії та український екс-чиновник Міхеїл Саакашвілі заявив 21 квітня, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну.

«Я звернувся з офіційним листом до міністра внутрішніх справ, голові прикордонної служби і голови СБУ, щоб вони скасували обмеження, які були запроваджені щодо мого в’їзду в Україну. Я повинен мати право повернутися до свого дому в Києві, і обов’язково так вчиню. Це особисте питання», – сказав Саакашвілі в коментарі спільному проекту Радіо Свобода і «Голос Америки» «Настоящее время».

«Зараз головне, що народ України реально здійснив сьогодні електоральну революцію, і те, що вони зробили – справді історичний прорив, і правильно сказав Володимир Зеленський, це історичний прорив не просто для України, він сказав, що це послання всім пострадянським країнам, що все абсолютно можливо», – наголосив Саакашвілі.

Він також відповів на запитання про своє можливе працевлаштування в Україні після зміни влади.

«Володимира Зеленського спитали про мене, він сказав, що вітав би, щоб я брав участь у боротьбі з корупцією в Україні. Але це він казав, я жодних переговорів із ним не вів, я справді багатьох членів його команди знаю, я і його особисто знаю, і вважаю, що це не той простий, яким його намагалися зобразити Порошенко і ця мафія. Насправді це дуже кмітлива людина, який швидко вчиться. Він глибокий, любить Україну і дуже амбіційний», – твердить Саакашвілі.

Як свідчать дані Національного екзит-полу, найбільше голосів виборців під час голосування 21 квітня отримує Володимир Зеленський – 73%. Чинний президент Петро Порошенко, за цими даними, здобув підтримку 25,5% виборців.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.