Саакашвілі назвав дату можливого повернення в Україну – 1 квітня

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що може повернутися в Україну 1 квітня. Про це він сказав в інтерв’ю програмі журналіста Дмитра Гордона «В гостях у Гордона».

«У мене є електронний квиток на 1 квітня цього року. З Варшави я лечу в Київ, о 14:05 я планую приземлитися в Борисполі. Цей квиток я взяв, бо впевнений: Порошенко не пройде у другий тур і я більш ніж впевнений, що після цього жоден прикордонник не виконає наказ Порошенка не пускати мене в Україну, а також багато інших злочинних наказів», – сказав Саакашвілі.

1 квітня – наступний день після першого туру президентських виборів в Україні, які відбудуться 31 березня.

Нині діє заборона Державної прикордонної служби України від 15 лютого 2018 року на три роки для в’їзду до України екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі. Інформації про скасування відповідної заборони не було.

Наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Саакашвілі 10 вересня 2017 року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

12 лютого 2018 року Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів. Українські суди розглядають кілька позовів Саакашвілі.