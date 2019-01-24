Саакашвілі і Расмуссен прокоментували появу своїх відеозвернень на з’їзді партії Тимошенко

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен прокоментував своє відеозвернення, яке було продемонстроване під час з’їзду партії «Батьківщина» у Києві 22 січня.

На цьому з’їзді лідерку партії Юлію Тимошенко висунули кандидатом у президенти на виборах 2019 року. Серед інших відеоматеріалів були також звернення Фоґа Расмуссена і політика Міхеїла Саакашвілі.

Як заявив Фоґ Расмуссен в коментарі телеканалу «Прямий», він не підтримує жодного кандидата, а лише звернувся до Тимошенко як кандидатки і до всіх українців.

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«Я зробив відеоролик, який звертається до українського народу із закликом: якщо ви й надалі хочете зближуватися з Європейським союзом, то, будь ласка, продовжуйте реформи», – пояснив він.

Екс-голова НАТО додав, що відео буде доступне для всіх кандидатів у президенти. У самому зверненні він звертається до Тимошенко. Він висловив думку, що Україна має «краще майбутнє» завдяки колективним зусиллям і відчутним безпековим, економічним і енергетичним реформам, що були здійснені за останні роки.

«Україна є на правильному шляху до єдності і суверенітету. Саме тому наступні роки будуть ключовими для збереження курсу на реформи, коли ваша рідна країна рухатиметься вперед і буде зближуватися з нашою євроатлантичною родиною. Я можу пообіцяти: якщо вона обере таке майбутнє, я і багато інших друзів України на заході будемо продовжувати робити все можливе, щоб забезпечити євроатлантичну підтримку руху України», – пообіцяв Фоґ Расмуссен.

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі також прокоментував своє відеозвернення, яке показали на з’їзді «Батьківщини».

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За словами опозиційного політика, його звернення сприйняли як заклик голосувати за Тимошенко, тоді як насправді він готовий підтримати будь-якого лідера президентських перегонів, який зможе скласти конкуренцію чинному президентові Петру Порошенку.

«Мені багато запитань ставили: от чого ти виступив на з’їзді Юлії Тимошенко? Це було сприйнято, наче я закликав людей напряму голосувати за неї. Я хочу сказати таке: в будь-якому разі я б вітав перемогу на президентських виборах і Юлії Тимошенко, і Анатолія Гриценка, і Андрія Садового, і Володимира Зеленського», – заявив Саакашвілі, якій зараз проживає у Нідерландах.

За словами політика, якби лідером симпатій виборців став хтось інший із кандидатів у президенти, він підтримав би й його.

«Дуже погано, що вони не об’єдналися і не обрали єдиного кандидата. Тоді взагалі можна було б вважати вибори фактом, що відбувся, а Порошенка вважати таким, що програв. Так, вони не змогли об’єднатися. Зараз у нас така ситуація, що вони як мінімум не повинні один одного топити», – сказав він.

У своєму зверненні Саакашвілі також закликав не переобирати президента Порошенка на другий термін.

«Україна може стати великою країною і наддержавою, але для цього треба прибирати Порошенка і його банду. Тому в цьому змаганні я бажаю успіхів Україні, я бажаю успіхів Юлії Тимошенко», – заявив на відео колишній президент Грузії, якого видворили з України на початку 2018 року.

Під час з’їзду партія висунула Тимошенко кандидатом у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року.