Вакарчук заявив, що йтиме в політику й скоро розповість про це «більше» – ЗМІ

Український співак Святослав Вакарчук під час заходу в столиці Британії Лондоні заявив, що йтиме в політику, повідомив Український інститут у Лондоні на своїй сторінці у Facebook.

«Я в ділі, і ви згодом дізнаєтеся більше. Я би хотів привести в українську політику якомога більше нових облич. Влада як така мене не захоплює. Що штовхає мене до політики – це розчарування сучасним її станом в Україні. Дивитися на всі ці обличчя на білбордах по Києву нестерпно. Нам потрібні нові політичні лідери. Я не вірю в революції, оскільки вони не дають стійких рішень», – цитує Вакарчука Український інститут у Лондоні.

Він назвав ключовими питаннями боротьбу з корупцією й реформу органів судової влади.

Соціологи неодноразово включали Вакарчука в опитування щодо кандидатів у президенти. Попри це музикант не заявляв про президентські амбіції.

Станом на 23 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів у президенти.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.