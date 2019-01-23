У Києві напали на агітаційний намет «Народного фронту»

У центрі Києва невідомий напав на агітаційний намет партії «Народний фронт», розламав його і втік. Про це повідомляє столична поліція і прес-служба самої партії.

«До поліції надійшло повідомлення, що невідома особа пошкодила агітаційний намет, а після скоєного втекла з місця пригоди. За вказаною адресою прибула патрульна поліція та слідчо-оперативна група територіального управління, яка задокументувала подію», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Подію кваліфікували як хуліганство, особу порушника встановлюють.

У прес-службі «Народного фронту» стверджують, що нападник «поводився зухвало» і повністю розтрощив пункт агітації. Крім того, повідомляють про інший випадок агресії щодо агітаторок партії на київському Хрещатику.

«Партія «Народний фронт» розцінює ці напади як свідчення початку брудної виборчої кампанії, у яку намагаються занурити країну окремі сили. Водночас викликає занепокоєння та обурення те, що два інциденти трапилися в один день, і це може свідчити про скоординовану атаку проти агітнаметів нашої партії», – йдеться у заяві партії.

Партія «Народний фронт» була створена 2014 року Арсенієм Яценюком і Олександром Турчиновим. Її парламентська фракція налічує 80 народних депутатів.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Восени 2019 року в Україні мають відбутися парламентські вибори.