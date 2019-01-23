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23 Січень 2019, Київ 23:00
Новини | Політика

У «Батьківщині» прокоментували заяву Коельйо про те, що він не підтримував Тимошенко на виборах президента

Керівник ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу на партійному з'їзді 22 січня 2019 року. На цьому ж з’їзді були показані архівні кадри, де Коельйо називає її людиною, «яка може керувати країною»

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Кадри з участю письменника Пауло Коельйо, показані під час з’їзду партії «Батьківщина», були архівними – про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі партії.

Згідно з заявою, ці кадри були частиною фільму про життя лідерки партії Юлії Тимошенко.

«У стрічці члени родини та відомі люди ділилися своїми спогадами та враженнями про Юлію Тимошенко. Одним з таких спікерів був і письменник Пауло Коельйо. Інтерв’ю з ним було записано хорватським режисером Яковом Седларом, який у 2010 році зняв присвячену Юлії Тимошенко стрічку «Юля», – йдеться в коментарі партії.

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У прес-службі додають, що Седлар надав «Батьківщині» права на використання відеоматеріалів. Також у партії звертають увагу: Коельйо не спростовував, що слова, які пролунали в інтерв’ю, належать йому.

23 січня бразильський письменник Паоло Коельйо у соцмережах написав, що не висловлював підтримку Юлії Тимошенко на виборах президента.

Також у кометарі спецпроекту Радіо Свобода за участі Голосу Америки «Настоящее время» прес-служба «Батьківщини» зазначила: письменник знав, що його слова увійдуть до фільму про Тимошенко.

22 січня під час з’їзду ВО «Батьківщина» продемонстрували короткий фільм про Юлію Тимошенко. У ньому Пауло Коельйо сказав: «Я зустрічався з пані Тимошенко двічі. У неї є харизма – ще й яка! Це дуже сильна особистість. Вона пройшла через багато випробувань. І в неї є унікальна риса – вона здатна долати будь-які труднощі. Саме така людина може керувати країною».

Під час з’їзду партія висунула Тимошенко кандидатом у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року.

ВО «Батьківщина» висунуло Юлію Тимошенко кандидатом на посаду президента України
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ВО «Батьківщина» висунуло Юлію Тимошенко кандидатом на посаду президента України

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