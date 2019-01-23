Гра на чужому полі: як Тимошенко у президенти висували

Прихильники з усієї України, патріарх Філарет, екс-президент України Леонід Кравчук, колишні президенти Грузії та Польщі, народні депутати, західні політики по відеозв'язку, «кіборги» та волонтери – з такою групою підтримки відбулося висунення Юлії Тимошенко кандидатом на посаду президента України на нинішніх виборчих перегонах.

«А це вам подаруночок! Тримайте!» – без особливого ентузіазму в обмін на пальто простягає паперовий жовто-блакитний пакетик гардеробниця кожному відвідувачу з'їзду партії Юлії Тимошенко. У середині – футболка у фірмовому стилі, кепка, браслети, блокнот, ручка та кілька значків. У вівторок, 22 січня, прихильники партії «Батьківщина» з усієї України приїхали до столиці, аби підтримати висунення Юлії Тимошенко кандидатом на цьогорічних президентських перегонах.

Люди у «Палаці спорту» почали збиратися ще з 8-ї ранку – за дві години до офіційного старту «Форуму єдності», як назвали цей захід у «Батьківщині». Більшість людей організовано приїхали з регіонів, де вони є представниками та активістами цієї політичної сили. На усіх учасників, окрім роздаткової продукції, чекали бутерброди та чай. А урочистості на імпровізованій сцені біля буфетів додавали музиканти у національних костюмах, що виконували українські народні пісні. Ближче до 11:00 у «Палаці спорту» не було і яблуку де впасти, а до промови Юлії Тимошенко – залишалося ще близько двох годин.

Режисура найвищого рівня

«Розпочинаємо! Не забувайте махати прапорцями та плескати! Ще, ще, ще!» – енергійно надає настанови у мікрофон дівчина у жовтому жилеті та бейджем «Техслужба». І наче за вказівкою диригента люди у секторах київського «Палацу спорту» приходять у рух, а в руках у них майорять жовто-блакитні прапорці. Така «техслужба» супроводжувала захід аж до його завершення.

​За мить буде офіційний старт з'їзду, а в перших рядах ще продовжують збиратися багаторічні соратники Тимошенко, з'явився серед них і перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Однак найнеочікуванішою особою, що виступала у цей день зі сцени, став колишній глава УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він привітав форум «Батьківщини» та подякував президентові України Петрові Порошенку за його роль в отриманні Православною церквою України томосу про автокефалію, що викликало неабияке здивування на обличчях у багатьох присутніх. «Я хочу, щоб і ваша партія сприяла єднанню українського народу», – додав патріарх Філарет на завершення та благословив з'їзд.

Цю незаплановану напругу сценаристи заходу зняли за допомогою виступу маленької дівчини, яка з характерною зачіскою у вигляді заплетеної коси над головою, виконала гімн України. Одразу після неї слово надали Леоніду Кравчуку, який офіційно заявив, що підтримує кандидатуру Юлії Тимошенко та докладатиме зусиль до її перемоги.

Емоції понад усе

Серед інших несподіванок були ще два відеозвернення, які демонструвалися на великих екранах по обидва боки над сценою. У першому зверненні виступив екс-генсекретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, а у другому – екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Виступ останнього викликав неабияке пожвавлення у залі. А його слова про необхідність «прибрати Порошенка та його банду» викликали бурхливі оплески прихильників Юлії Тимошенко.

Після демонстрації підтримки збоку різних західних політиків, аудиторії показали фільм про біографію Тимошенко та її політичний шлях. Не обійшлося і без виступу її доньки – Євгенії, яка розповідала про свою матір не як про політика, а як про турботливу маму, часом підглядаючи у папірці з текстом. У цю мить деякі старші пані у залі почали прикладати хустинки до очей, настільки емоційно напруженим був момент.

І лише до такої розчуленої аудиторії нарешті вийшла сама Юлія Тимошенко. Її промова тривала понад дві години, за які вона встигла не тільки розказати про свої перші кроки на посту президента, але й розкритикувати попередників. Відчуття формування культу особи та емоційної накачки слухачів поверхневими фактами не залишало протягом усього форуму.

«Затіяла гру на чужому полі​»

Теми, на яких найбільше робила акценти лідер «Батьківщини», стали релігія та армія, що викликало чимало асоціацій з політичними кроками чинного президента Петра Порошенка. Деякі з присутніх, жартома перегукувалися, що Тимошенко затіяла гру на чужому полі.

Посеред своєї промови Юлія Тимошенко неочікувано запросила на сцену кілька десятків колишніх бійців АТО та «кіборгів» – оборонців Донецького аеропорту. Політик зустріла кожного бійця обіймами та подякувала їм за службу. Ті з них, хто взяв слово, виголосили про свою політичну підтримку Тимошенко-кандидата та про покладання на неї надій як на майбутнього головнокомандувача. «Юлія Тимошенко – єдиний політичний кіборг України», – на звершення цієї частини виголосив зі сцени один з вояків.

​З теми підтримки української армії Юлія Тимошенко поступово перейшла до своїх планів щодо змін в оборонному секторі, вступу до НАТО та свого бачення ролі головнокомандувача. Тут вона вже без зайвої скромності нагадала, про дружбу з Маргарет Тетчер та свої плани у своїй стратегії покладатися на її приклад.

Фестиваль пафосу та популізму

Не бракувало у промові Юлії Тимошенко й відверто популістичних та пафосних пасажів, як-от у темах повернення окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. «Накопичуйте магнітики для холодильника, вам буде куди їх вішати», – запевнила внутрішніх переселенців лідер «Батьківщини». Однак жодного слова щодо конкретних планів чи стратегії повернення контролю над цими територіями присутні так і не почули.

Доволі сміливою була і обіцянка Тимошенко щодо результатів своєї роботи на посаді президента: «З повною відповідальністю заявляю: якщо за 100 днів я не зможу показати вам очевидні результати, я просто піду з президентського посту. Саме такі мої гарантії для вас сьогодні».

На завершення та на знак єднання Юлія Тимошенко запропонувала усім взятися за руки та, розхитуючись у такт, створити ланцюг єдності. Абсолютно очікувано, делегати з'їзду одноголосно проголосували за висунення лідера «Батьківщини» кандидатом на пост президента України. Так само очевидно, що це рішення не стало несподіванкою і для самої Тимошенко.

Протягом усього форуму вона виглядала енергійною, сучасною, впевненою та готовою боротися до останнього за крісло президента України, усіляко натякаючи, що головний її конкурент лише чинний президент Петро Порошенко.