Письменник Пауло Коельйо заявив, що не висловлював підтримку Тимошенко на виборах президента

Відомий бразильський письменник Пауло Коельйо заявив, що не висловлював підтримку українського народного депутата Юлії Тимошенко на виборах президента.

«Я ніколи не записував жодного повідомлення на підтримку її поточного кандидатства. Хоча вона мені подобається як людина, українська політика – не моя справа», – написав Коельйо у Twitter-і.

22 січня під час з’їзду ВО «Батьківщина» продемонстрували короткий фільм про Юлію Тимошенко. У ньому Пауло Коельйо сказав: «Я зустрічався з пані Тимошенко двічі. У неї є харизма – ще й яка! Це дуже сильна особистість. Вона пройшла через багато випробувань. І в неї є унікальна риса – вона здатна долати будь-які труднощі. Саме така людина може керувати країною». Коли і за яких обставин був зроблений цей запис, не відомо.

Радіо Свобода звернулося до прес-служби «Батьківщини» за коментарем.

Під час з’їзду партія висунула Тимошенко кандидатом у президенти на виборах, які заплановані на 31 березня 2019 року.

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