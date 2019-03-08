Гриценко: мій кандидат на посаду генерального прокурора – це Сакварелідзе

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко назвав колишнього заступника генерального прокурора Давіда Сакварелідзе своїм претендентом на посаду очільника ГПУ.

«Я вже визначився. Мій кандидат на посаду генерального прокурора – це Давід Сакварелідзе. Це людина, яка показала «нульову» толерантність до корупції, яка, на відміну від нинішньої «балаболки», має юридичний диплом, яка знає, що таке закон», – сказав Гриценко в ефірі телеканалу ZIK.

Сакварелідзе був заступником генерального прокурора Віктора Шокіна з 16 лютого 2015 року до 29 березня 2016 року. До цього був депутатом грузинського парламенту від партії колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Ще раніше – працював заступником генерального прокурора Грузії.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року.