Потенційні перші леді і джентльмен – хто вони?

За результатами останніх соціологічних опитувань до топ-9 лідерів президентських рейтингів в Україні входять восьмеро чоловіків та одна жінка. Радіо Свобода вирішило розказати, хто потенційно може стати першою леді або першим джентльменом.

Олена Зеленська

З Оленою Зеленською (дівоче прізвище Кияшко) Володимир Зеленський перебуває у шлюбі з 2003 року. Однак разом пара вже понад 20 років, вони мають двох дітей – 15-річну доньку Олександру та 6-річного сина Кирила.

Олена Зеленська народилася у 1978 році у Кривому Розі, там вона закінчила школу, а згодом – із відзнакою будівельний факультет Криворізького технічного університету. Попри те, що Олена та Володимир навчалися в одній школі, познайомилося майбутнє подружжя вже у студентські роки. Одразу після завершення навчання вона приєдналася до творчого колективу Студії «Квартал 95» у якості автора, де працює й донині.

У декларації за 2017 рік, яку подав Володимир Зеленський до НАЗК, зазначено, що його 41-річна дружина має у 100-відсотковій власності квартиру та паркувальне місце у кримській Лівадії, а також квартиру у 284 квадратних метри у Києві. Олена Зеленська також задекларувала кілька годинників, коштовні прикраси і автомобіль Mercedes-Benz.

Марина Порошенко

​​Петро та Марина Порошенки майже 35 років перебувають у шлюбі. Марина Порошенко (дівоче прізвище Переведенцева) народилася у 1962 році у Києві, вона старша від свого чоловіка на три роки. Після школи Марина вступила до Київського медичного інституту, де отримала спеціальність кардіолога. По завершенню навчання майбутня дружина Петра Порошенка працювала лікарем у кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні у Києві. Згодом Марина Порошенко захистила дисертацію та отримала звання кандидата медичних наук. Чинна перша леді України також має кваліфікацію «мистецтвознавець-експерт», яку вона отримала у 2017 році по закінченню Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Марина Порошенко очолює Раду Благодійного фонду Петра Порошенка, а з 2018 року є головою Українського культурного фонду.

У подружжя Порошенків четверо дітей – двоє синів та двоє дочок. Старший син – Олексій Порошенко є народним депутатом України, дві середні доньки навчаються у Лондоні, а молодший син – студент британського коледжу у Шусбері. Петро Порошенко був присутній при народженні доньок та молодшого сина, під час перших пологів чоловік був в армії, про це Марина Порошенко розказала в інтерв'ю «Українській правді» у 2008 році.

У декларації Петра Порошенка за 2017 рік зазначено, що його дружина володіє земельною ділянкою під Києвом площею 1900 квадратних метрів, дачним будинком розміром 344 квадратних метри так само під Києвом, приблизно десятком ювелірних виробів та автомобілем марки Jaguar.

Олександр Тимошенко​

​Чоловік Юлії Тимошенко – Олександр Тимошенко, як і його дружина, народився у Дніпрі (раніше – Дніпропетровськ). Олександр та Юлія Тимошенки – однолітки, обидва народилися у 1960 році. Олександр Тимошенко отримав освіту у Дніпропетровському державному університеті.

Олександр та Юлія Тимошенки одружилися у вересні 1979 року, а вже у лютому наступного року у них народилася донька Євгенія.

Олександр Тимошенко ще у 1990-х роках почав займатися бізнесом. Першим з його проектів, започаткованим разом з дружиною у 1991 році, став молодіжний центр «Термінал», який зокрема надавав послуги відеопрокату. За кілька років Тимошенки відкрили українсько-кіпрську корпорацію «Український бензин» (КУБ), яка займалася торгівлею нафтопродуктів. Згодом ця корпорація переросла у «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ). У 2000 році через діяльність у керівництві ЄЕСУ Олександра Тимошенка звинуватили у контрабанді енергоресурсів з Росії до України та у фінансових махінаціях. Тимошенка заарештували у серпні того ж року. Через рік усі обвинувачення з бізнесмена зняли, а його звільнили з-під варти у приміщенні суду.

В одному з інтерв'ю у 2010 році Олександр Тимошенко зазначив, що основний його бізнес знаходиться закордоном, зокрема у Чехії. У січні 2012 року Тимошенко виїхав з України, за його словами, через загрозу арешту та тиск на його родину. Згодом він отримав політичний притулок у Чехії. Однак після завершення Революції гідності та звільнення Юлії Тимошенко з-за ґрат 24 лютого 2014 року повернувся в Україну. Однак, за іншими даними, Олександр Тимошенко більше перебуває за кордоном.

У лютому 2018 року прес-служба партії «Батьківщина» підтвердила, що Олександр Тимошенко і зараз має бізнес у Чехії.

«Юлія Тимошенко ніколи не приховувала, що її чоловік має бізнес, отримує доходи та працює у Чеській республіці. У деклараціях Юлії Тимошенко за 2015-2016 роки відображені всі дані щодо Олександра Тимошенка, включаючи його доходи, отримані з території Чеської республіки», – мовиться у повідомленні.

Також прес-служба підтвердила, що Олександр Тимошенко дійсно є членом громадської організації «Батьківщина Прага», але доходів від цієї організації ніколи не отримував, тому даних про це і немає в декларації.

У декларації Юлії Тимошенко за 2017 рік її чоловік офіційно зазначений як гривневий мільйонер. Окрім об'єктів нерухомості він також задекларував коштовні годинники та автомобіль марки ГАЗ 1983 року.

Віра Бойко

Юрій та Віра Бойки познайомилися у студентські роки – вони були однокурсниками у Московському хіміко-технологічному інституті. Бойки одружилися на 5 курсі – пара вже майже 40 років разом. Подружжя має шестеро дітей – трьох синів та трьох дочок – між старшою та наймолодшою дитиною різниця 24 роки. Юрій Бойко жодного разу не був присутній при народженні дітей, бо, як прокоментував в одному з інтерв’ю, морально до цього ніколи не був готовий.

Дружина кандидата у президенти є основною годувальницею родини Бойків. Її дохід за основним місцем роботи у власній фірмі ТОВ «Столична Нерухомість» у 2017 році становив 3,6 мільйона гривень, зарплата отримана за сумісництвом у російській компанії «Група Поліпластик» склала майже 1,2 мільйона гривень. Відсотки, які отримала Віра Бойко від вкладів у банках, сягнули у 2017 році майже 2 мільйонів гривень. Загальна сума отриманої пенсії за рік у Бойко – 83 тисячі гривень.

У повній власності Віри Бойко квартира на 220 квадратних метрів та машино-місце у Росії, дата набуття яких 2006 рік. Однак, точне місто їхнього знаходження у декларації не зазначене. Серед нерухомості в Україні – квартира площею 257 квадратних метрів у Києві і житловий будинок у 444,8 квадратних метрів у селищі Іванковичі під Києвом, а також щонайменше 5 земельних ділянок площею 1200, 4800, 2299, 2400 та 610 квадратних метрів у різних селищах у Бориспільському районі. Серед іншого Бойко задекларувала коштовний витвір мистецтва та кілька ювелірних виробів. Однак, жодного власного авто у декларації немає.

Юлія Мостова

​​Дружина кандидата у президенти Анатолія Гриценка Юлія Мостова – відома українська журналістка та головний редактор газети «Дзеркало тижня». Офіційно пара одружилася у 2003 році, хоча були знайомі з 1997 року. Для обох це був не перший шлюб. Пара має четверо дітей, троє з яких від попередніх шлюбів Мостової та Гриценка. Спільній дочці Анні цьогоріч виповниться 15 років.

Юлія Мостова народилася у Києві у 1968 році. Після школи вона вступила на факультет журналістики КНУ імені Шевченка, який закінчила у 1991 році. Сфера діяльності – журналістика. За майже 30 років у професії Юлія Мостова тричі отримувала першу премію «Людина року», двічі лауреат премії «Прометей престиж» та володар Золотої медалі української журналістики. У 2007 році вона посіла четверту сходинку серед 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус».

Основним джерелом доходу Юлії Мостової є її заробітна плата за основним місцем роботи – ТОВ «Зеркало недели УА», де вона обіймає посаду головного редактора видання. У 2017 році її річний заробіток становив 374 615 гривень. У стовідсотковій власності Мостова має кілька об'єктів нерухомості: дві земельні ділянки під Києвом площею 2360 та 5829 квадратних метрів, дачний будинок на 347 квадратних метрів та 4 квартири у Києві. Також Юлія Мостова задекларувала автомобіль марки Toyota.

Росіта Сайранен

Про Росіту Сайранен дружину Олега Ляшка відомо небагато. Вона народилася у Дніпрі в 1970 році у родині військового. Росіту Сайранен назвали на честь її прабабусі, яка була іспанкою. За освітою Сайранен бібліограф суспільно-політичної літератури, однак за фахом не працює. За офіційною версією вони з Олегом Ляшком познайомились у 1998 році в залі ігрових автоматів, де тоді Сайранен працювала адміністратором. Як розповідає пара, з того часу вони разом. У 2002 році Сайранен народила дочку Владу. У деклараціях Олег Ляшко зазначає Горбенко Владиславу Віталіївну як свою дитину, однак ані прізвище, ані по-батькові дівчини не вказують, що її батьком є саме Олег Ляшко. Уперше Росіта Сайранен та Олег Ляшко появилися разом на публіці у 2011 році. До червня 2018 року, коли Ляшки одружилися офіційно, пара жила у цивільному шлюбі.

У декларації Олега Ляшка за 2017 рік вказано, що у власності Росіти Сайранен перебуває дачний будинок у Києві площею 296 квадратних метрів, земельна ділянка 605 квадратних метрів також у Києві, ювелірні вироби та автомобіль Mercedes. У той рік дохід Сайранен становив 559 тисяч гривень, отриманих від відчуження рухомого майна, а також майже 26 тисяч страхових виплат. Її готівкові кошти – 209 тисяч гривень, 15 тисяч доларів, 20 тисяч євро.

Тетяна Шевченко

​Попри те, що Тетяна Шевченко та чинний кандидат у президенти Олександр Шевченко не перебувають в офіційному шлюбі, вони мають спільне прізвище. Тетяна Шевченко (у дівоцтві - Новікова) за освітою біолог. За словами Шевченка, пара познайомилася в Івано-Франківську у 2000 році. У 2014 році Шевченки повінчалися у соборі Святої Софії у Римі. Подружжя виховує шістьох дітей – трьох синів та трьох дочок. різниця між найстаршою дитиною і наймолодшою – 17 років. Старші діти – від попереднього шлюбу Олександра Шевченка.

Тетяна Шевченко володіє значними активами, тому саме вона є джерелом фінансування родинного бюджету. Згідно з декларацією Олександр Шевченка за 2017 рік, його цивільна дружина є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Галичина-Цукор». Заробітна плата отримана за основним місцем роботи за цей час склала 72 676 гривень на рік, а от дохід від підприємницької діяльності за цей час – 4 978 560 гривень. Серед іншого Тетяна Шевченко задекларувала ще майже 5 мільйонів гривень готівкою.

У стовідсотковій власності Шевченко має три земельні ділянки в Івано-Франківській області площею 363, 2400 та 906 квадратних метрів кожна, а також квартиру на 672 квадратних метри в Івано-Франківську, каблучку із дорогоцінного металу з діамантом та годинники.

Валерія Мураєва

​Екс-кандидат у президенти Євгеній Мураєв (зняв свою кандидатуру 7 березня на користь Олександра Вілкула) офіційно розлучений. Попри те, що Валерія та Євгеній Мураєви розірвали шлюб навесні 2017 року жінка бере активну участь у кампанії колишнього чоловіка. Пара була одружена протягом 13 років та має двох синів – 12-річного Міхаіла та 9-річного Ігоря. Після розлучення Мураєва (у дівоцтві - Таранова) залишила прізвище чоловіка.

41-річна Валерія Мураєва зараз є депутатом Харківської обласної ради та очолює постійну комісію з питань молодіжної політики, спорту, культури та туризму.

Попри розлучення Мураєва приєдналася до партії свого колишнього чоловіка«НАШІ». Своє рішення нещодавно вона пояснила так: «Оскільки у нас абсолютно ідентичні політичні погляди – було також доволі логічним, що ми стали членами однієї партії».

Олена Вілкул

​Про дружину кандидата у президенти Олександра Вілкула – Олену Вілкул у публічному просторі відомо небагато. Вона народилася у 1978 році, як і її чоловік, у Кривому Розі. У подружжя є дочка Марія, яка народилася у 2008 році.

Як сказав у 2010 році в одному з інтерв’ю Олександр Вілкул, після виходу з декретної відпустки його дружина почала працювати у сфері послуг, однак жодних уточнень він не надав.

У деклараціях за 2016 та 2017 рік Вілкул перестав вказувати членів родини, тому останніх даних щодо майна та доходів його дружини офіційної інформації нема. Однак з декларації Олександра Вілкула за 2015 рік можна зробити висновок, що його дружина значно заможніша, ніж він. Олена Вілкул заробила за основним місцем роботи у ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 648 569 гривень, а також майже 3 мільйони гривень у якості відсотків від банківських вкладень. Дружина кандидата у президенти у цій декларації також вказала, що на банківському рахунку вона має понад 3 мільйони доларів, а у готівці зберігає 1,8 мільйона євро і 1,2 мільйона доларів. Серед іншого у 2016 році вона подарувала своєму чоловікові 25 мільйонів гривень і ще 52 мільйони гривень перерахувала йому згідно з договором. Однак що це був за договір у декларації не зазначено.

У стопроцентній власності Олени Вілкул у 2015 році перебувала квартира у Кривому Розі площею 62,1 квадратних метрів, а також численні ювелірні вироби і автомобіль марки Volkswagen.