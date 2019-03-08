Кандидати і мови: розуміють, вивчають, розмовляють

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут дізнаєтеся про те, якими іноземними мовами, за їхніми твердженнями, володіють кандидати у президенти України.
Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:
Англійською (університетська освіта в Австралії)
Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:
Розумію всі слов’янські мови
Євгеній Мураєв, народний депутат Українивисуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):
Англійською
Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:
Англійською, фінською і російською
Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:
Вільно володію англійською і російською
Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Польською, російською та англійською, яку постійно вдосконалюю
Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:
Англійською
Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:
Німецька, польська, російська – на доброму рівні. Англійську також хочу вивчити
Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:
На жаль, не володію іноземними мовами
Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:
Вивчаю англійську
Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):
Англійською і трохи російською
Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:
Англійською
Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:
Англійською і російською
Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Англійською
Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:
Англійською
Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:
Англійською, але не досконало, тому продовжую її вивчати
Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:
Російською
Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:
Англійською і російською
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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олександр Вілкул, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.
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