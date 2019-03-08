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08 Березень 2019, Київ 10:36
Політика

Кандидати і мови: розуміють, вивчають, розмовляють

Кандидати у президенти виборчої кампанії 2019 року відповіли на запитання Радіо Свобода для проекту «Президент UA»

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Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут дізнаєтеся про те, якими іноземними мовами, за їхніми твердженнями, володіють кандидати у президенти України.

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Англійською (університетська освіта в Австралії)

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Розумію всі слов’янські мови

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Англійською

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Англійською, фінською і російською

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Вільно володію англійською і російською

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Польською, російською та англійською, яку постійно вдосконалюю

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

Англійською

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Німецька, польська, російська – на доброму рівні. Англійську також хочу вивчити

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

На жаль, не володію іноземними мовами

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Вивчаю англійську

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів)​:

​Англійською і трохи російською

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Англійською

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Англійською і російською

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Англійською

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Англійською​

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Англійською, але не досконало, тому продовжую її вивчати

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Російською

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Англійською і російською

Читайте ще: Якими словами кандидати у президенти коротко представляють Україну

Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олександр Вілкул, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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