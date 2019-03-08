Кандидати і мови: розуміють, вивчають, розмовляють

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут дізнаєтеся про те, якими іноземними мовами, за їхніми твердженнями, володіють кандидати у президенти України.

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Англійською (університетська освіта в Австралії)

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Розумію всі слов’янські мови

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Англійською

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Англійською, фінською і російською

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Вільно володію англійською і російською

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Польською, російською та англійською, яку постійно вдосконалюю

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

Англійською

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Німецька, польська, російська – на доброму рівні. Англійську також хочу вивчити

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

На жаль, не володію іноземними мовами

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Вивчаю англійську

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів)​:

​Англійською і трохи російською

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Англійською

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Англійською і російською

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Англійською

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Англійською​

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Англійською, але не досконало, тому продовжую її вивчати

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Російською

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Англійською і російською

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олександр Вілкул, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​