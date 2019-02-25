Кандидати у президенти можуть відповісти на запитання Радіо Свобода у проекті «Президент UA»

Радіо Свобода збирає відповіді кандидатів у президенти на 25 запитань у рамках проекту «Президент UA», а з 1 березня щодня їх публікуватиме.
Кожного дня можна буде прочитати відповіді кандидатів на одне запитання і порівняти їх між собою.
Мета проекту «Президент UA» – показати людські та державницькі риси кандидатів у президенти через неупереджений підхід, надавши їм усім можливість самостійно відповісти на однакові запитання.
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До 1 березня ще є час надіслати відповіді тим кандидатам, які досі цього не зробили.
Ось перелік запитань:
- Який ваш найтепліший спогад дитинства?
- Ваш улюблений фільм?
- Ваша улюблена книга?
- Назвіть одну річ, яку б ви взяли з собою на Марс?
- Які три слова ви кажете іноземцям, які нічого не знають про Україну?
- Що у вас викликає найбільший сум?
- Чому ви найбільше радієте?
- Якою іноземною мовою ви розмовляєте?
- Чому б ви хотіли навчитися?
- Де ви відпочиваєте?
- Власником чи акціонером чого саме ви стали під час приватизації у 90-х роках?
- Хто із державних діячів світу є для вас прикладом для наслідування?
- У якій з країн світу, на ваш погляд, людям найкомфортніше жити і чому?
- Які з прав людини ви вважаєте базовими для співжиття людей?
- Які три країни, на Вашу думку, є головними стратегічними партнерами України?
- Яку б одну річ ви змінили в історії незалежної України, якби це було можливо?
- Якою для вас є найголовніша стаття Конституції України?
- Назвіть трьох найближчих вам людей в українському політикумі?
- Що відбулося на Майдані Незалежності у Києві у січні-лютому 2014 року?
- Чий Крим?
- Що почалося на сході України навесні 2014 року і триває досі?
- Як зупинити війну?
- Яким буде ваш перший указ на посаді президента України у разі перемоги на виборах?
- До якої країни ви здійсните перший офіційний візит як президент України, якщо ним станете?
- Якою, на Ваш погляд, має бути національна ідея, яка об’єднає усю країну?
Відповіді можна надсилати із офіційних емейлів на адресу shtogrini@rferl.org.
Вибори президента в Україні відбудуться 31 березня. На них змагатимуться 44 кандидати.