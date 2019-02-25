Кандидати у президенти можуть відповісти на запитання Радіо Свобода у проекті «Президент UA»

Радіо Свобода збирає відповіді кандидатів у президенти на 25 запитань у рамках проекту «Президент UA», а з 1 березня щодня їх публікуватиме.

Кожного дня можна буде прочитати відповіді кандидатів на одне запитання і порівняти їх між собою.

Мета проекту «Президент UA» – показати людські та державницькі риси кандидатів у президенти через неупереджений підхід, надавши їм усім можливість самостійно відповісти на однакові запитання.

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До 1 березня ще є час надіслати відповіді тим кандидатам, які досі цього не зробили.

Ось перелік запитань:

Який ваш найтепліший спогад дитинства?

Ваш улюблений фільм?

Ваша улюблена книга?

Назвіть одну річ, яку б ви взяли з собою на Марс?

Які три слова ви кажете іноземцям, які нічого не знають про Україну?

Що у вас викликає найбільший сум?

Чому ви найбільше радієте?

Якою іноземною мовою ви розмовляєте?

Чому б ви хотіли навчитися?

Де ви відпочиваєте?

Власником чи акціонером чого саме ви стали під час приватизації у 90-х роках?

Хто із державних діячів світу є для вас прикладом для наслідування?

У якій з країн світу, на ваш погляд, людям найкомфортніше жити і чому?

Які з прав людини ви вважаєте базовими для співжиття людей?

Які три країни, на Вашу думку, є головними стратегічними партнерами України?

Яку б одну річ ви змінили в історії незалежної України, якби це було можливо?

Якою для вас є найголовніша стаття Конституції України?

Назвіть трьох найближчих вам людей в українському політикумі?

Що відбулося на Майдані Незалежності у Києві у січні-лютому 2014 року?

Чий Крим?

Що почалося на сході України навесні 2014 року і триває досі?

Як зупинити війну?

Яким буде ваш перший указ на посаді президента України у разі перемоги на виборах?

До якої країни ви здійсните перший офіційний візит як президент України, якщо ним станете?

Якою, на Ваш погляд, має бути національна ідея, яка об’єднає усю країну?

Відповіді можна надсилати із офіційних емейлів на адресу shtogrini@rferl.org.

Вибори президента в Україні відбудуться 31 березня. На них змагатимуться 44 кандидати.