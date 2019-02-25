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25 Лютий 2019, Київ 15:52
Новини | Політика

Кандидати у президенти можуть відповісти на запитання Радіо Свобода у проекті «Президент UA»

Кожного дня можна буде прочитати відповіді кандидатів на одне запитання і порівняти їх між собою

Радіо Свобода збирає відповіді кандидатів у президенти на 25 запитань у рамках проекту «Президент UA», а з 1 березня щодня їх публікуватиме.

Кожного дня можна буде прочитати відповіді кандидатів на одне запитання і порівняти їх між собою.

Мета проекту «Президент UA» – показати людські та державницькі риси кандидатів у президенти через неупереджений підхід, надавши їм усім можливість самостійно відповісти на однакові запитання.

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До 1 березня ще є час надіслати відповіді тим кандидатам, які досі цього не зробили.

Ось перелік запитань:

  • Який ваш найтепліший спогад дитинства?
  • Ваш улюблений фільм?
  • Ваша улюблена книга?
  • Назвіть одну річ, яку б ви взяли з собою на Марс?
  • Які три слова ви кажете іноземцям, які нічого не знають про Україну?
  • Що у вас викликає найбільший сум?
  • Чому ви найбільше радієте?
  • Якою іноземною мовою ви розмовляєте?
  • Чому б ви хотіли навчитися?
  • Де ви відпочиваєте?
  • Власником чи акціонером чого саме ви стали під час приватизації у 90-х роках?
  • Хто із державних діячів світу є для вас прикладом для наслідування?
  • У якій з країн світу, на ваш погляд, людям найкомфортніше жити і чому?
  • Які з прав людини ви вважаєте базовими для співжиття людей?
  • Які три країни, на Вашу думку, є головними стратегічними партнерами України?
  • Яку б одну річ ви змінили в історії незалежної України, якби це було можливо?
  • Якою для вас є найголовніша стаття Конституції України?
  • Назвіть трьох найближчих вам людей в українському політикумі?
  • Що відбулося на Майдані Незалежності у Києві у січні-лютому 2014 року?
  • Чий Крим?
  • Що почалося на сході України навесні 2014 року і триває досі?
  • Як зупинити війну?
  • Яким буде ваш перший указ на посаді президента України у разі перемоги на виборах?
  • До якої країни ви здійсните перший офіційний візит як президент України, якщо ним станете?
  • Якою, на Ваш погляд, має бути національна ідея, яка об’єднає усю країну?

Відповіді можна надсилати із офіційних емейлів на адресу shtogrini@rferl.org.

Вибори президента в Україні відбудуться 31 березня. На них змагатимуться 44 кандидати.

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