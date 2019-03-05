Якими словами кандидати у президенти коротко представляють Україну

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут читайте про те, якими трьома словами представляють Україну іноземцям кандидати у президенти України.

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

KYIV, Запорізька січ, Кам’яна могила (їй понад 12 000 років)

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Наголошую, що Україна – це Європа, вона має колосальний потенціал і буде в авангарді розвинених країн ЄС

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Львів, бо це душа України. Київ, бо це серце України. І Крим, тому що це – Україна

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Україну варто пізнати

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Україна – це Європа

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Європа, краса і гідність

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:

Ви будете здивовані

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Наша країна найкраща

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

The biggest country of Europe

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:

Українці – унікальна нація

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Шевченко, Кличко, «Квартал 95»

Мені здається, це імена-бренди, за якими нашу країну знають у світі

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Не зустрічав жодного іноземця, який би зовсім не знав про Україну. Принаймні, наша країна добре відома завдяки нашим спортсменам. Усім відомі такі прізвища, як Кличко, Шевченко, Усик

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Українці – велика нація

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Краса, сила, смак (найкрасивіші жінки, найсильніші чоловіки, найсмачніший борщ)

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Слава Україні і Будьмо

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

Дніпро. Приїздіть згодом

Євгеній Мураєв, народний депутат України,​ висуванець партії «Наші»:

Скоріше, це не слова, а символи, що відображають головне: колишній СРСР, Чорнобиль, найкращі боксери

Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.