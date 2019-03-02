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02 Березень 2019, Київ 09:18
Політика

Від «Покровських воріт» до «Бійцівського клубу»: улюблені фільми кандидатів у президенти

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Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут читайте про найулюбленіші фільми кандидатів у президенти України.

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:

«Вертикальний рубіж».

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

«Мене надихають дві кінострічки Марка Захарова – «Той самий Мюнхгаузен» та «Вбити Дракона».

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

«Віддаю перевагу книгам. А серед фільмів часто передивляюсь оскароносний «Володар бурі» режисера Кетрін Бігелоу про війну в Іраку».

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:

«Бійцівський клуб».

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

«Серіал «24 години».

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

«Tinker, tailor, soldier, spy» Томаса Альфредсона».

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:

«Темні часи» про Вінстона Черчілля».

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

«Я затятий кіноман. Не можу назвати один-єдиний улюблений фільм, їх багато. Є такі, які я дивився кілька разів. Наприклад, «Людина дощу» Баррі Левінсона, «Хрещений батько» Френсіса Форда Копполи, «Одного разу в Америці» Серджо Леоне, «Пролітаючи над гніздом зозулі» Мілоша Формана».

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

«Осінній марафон».

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

«В бій ідуть одні старики».

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

«Ми були солдатами» (2002) із Мелом Гібсоном у головній ролі.

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

«Вогнем і мечем».

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

«Любовь и голуби», «Покровские ворота».

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші»:

«Дозвольте назвати два. З іноземних це «Бійцівський клуб» за книгою Чака Паланика, з наших – «В бой идут одни старики» геніального Леоніда Бикова».

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

«Люблю авторське кіно. Вразив «Поводир» Саніна. Недарма гасло фільму «Заплющ очі – дивись серцем», особливо про трагічні сторінки української історії, які дізнався, розсекретивши раз і назавжди архіви КДБ. З останнього, був на прем'єрі фільму «Міф» про Василя Співака».

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

«Один з таких – «Хрещений батько».​

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

«Знахар» Єжи Гоффмана.

Участь у проекті Радіо Свобода «Призедент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Ольга Богомолець, Інна Богословська, Олег Ляшко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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