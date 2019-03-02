Від «Покровських воріт» до «Бійцівського клубу»: улюблені фільми кандидатів у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут читайте про найулюбленіші фільми кандидатів у президенти України.

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:

«Вертикальний рубіж».

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

«Мене надихають дві кінострічки Марка Захарова – «Той самий Мюнхгаузен» та «Вбити Дракона».

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

«Віддаю перевагу книгам. А серед фільмів часто передивляюсь оскароносний «Володар бурі» режисера Кетрін Бігелоу про війну в Іраку».

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:

«Бійцівський клуб».

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

«Серіал «24 години».

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

«Tinker, tailor, soldier, spy» Томаса Альфредсона».

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:

«Темні часи» про Вінстона Черчілля».

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

«Я затятий кіноман. Не можу назвати один-єдиний улюблений фільм, їх багато. Є такі, які я дивився кілька разів. Наприклад, «Людина дощу» Баррі Левінсона, «Хрещений батько» Френсіса Форда Копполи, «Одного разу в Америці» Серджо Леоне, «Пролітаючи над гніздом зозулі» Мілоша Формана».

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

«Осінній марафон».

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

«В бій ідуть одні старики».

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

«Ми були солдатами» (2002) із Мелом Гібсоном у головній ролі.

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

«Вогнем і мечем».

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

«Любовь и голуби», «Покровские ворота».

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші»:

«Дозвольте назвати два. З іноземних це «Бійцівський клуб» за книгою Чака Паланика, з наших – «В бой идут одни старики» геніального Леоніда Бикова».

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

«Люблю авторське кіно. Вразив «Поводир» Саніна. Недарма гасло фільму «Заплющ очі – дивись серцем», особливо про трагічні сторінки української історії, які дізнався, розсекретивши раз і назавжди архіви КДБ. З останнього, був на прем'єрі фільму «Міф» про Василя Співака».

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

«Один з таких – «Хрещений батько».​

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

«Знахар» Єжи Гоффмана.

Участь у проекті Радіо Свобода «Призедент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Ольга Богомолець, Інна Богословська, Олег Ляшко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.