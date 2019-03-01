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01 Березень 2019, Київ 16:43
Новини | Політика

Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від демсил

Дмитро Гнап запросив Анатолія Гриценка, на користь якого і готовий знятися з перегонів, до участі у з’їзді партії «Сила людей» 2 березня

Журналіст і кандидат у президенти України Дмитра Гнапа Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від демократичних сил. Про це він сказав сьогодні у своєму відеозверенні на сторінці у Facebook.

«Сьогодні сталась важлива подія – Андрій Садовий підтримав Анатолія Гриценка на президентських виборах і задля цього знімає свою кандидатур. Це дуже важливий, відповідальний, дуже патріотичний крок, який я всіляко вітаю. І, як ви пам’ятаєте, раніше я теж обіцяв зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую цю свою обіцянку і готовий теж знятися на користь Анатолія Гриценка. Єдине, що в цьому питанні остаточне рішення має ухвалити з’їзд нашої партії «Сила людей», який відбудеться завтра, куди ми, власне, і запрошуємо також до участі Анатолія Гриценка», – сказав Гнап.

Гнап подякував всім, хто підтримував його участь у президентській виборчій кампанії.

Сьогодні кандидат у президенти України, мер Львова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від наміру балотуватися на виборах президента України і підтримає іншого кандидата Анатолія Гриценка Садовий повідомив, що на початку наступного тижня підпише з Гриценком публічну угоду, де будуть закладені «важливі принципи».

Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії 3 лютого
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Про те, що журналіст Дмитро Гнап стане кандидатом від партії «Сила людей» на виборах президента України, стало відомо на з’їзді партії 20 січня. 3 лютого Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії. Заставу для цього він збирав за допомогою громадськості.

7 лютого стало відомо, що у 2015 році Гнап пообіцяв передати на потреби армії 15 тисяч євро, які редакція проекту «Слідство. Інфо» отримала в рамках премії «Вільна преса Східної Європи-2015» за сприяння розвитку незалежної журналістики.

Після цього Гнап повідомив, що тоді він перевів 2 тисячі євро «роті розвідників, які стояли під Артемівськом», ще 3917 євро витратив на потреби «Слідство. Інфо», а залишок, 9087 євро, залишив на своєму рахунку. 8 лютого партія «Сила людей» закликала Гнапа відмовитися від участі у виборах президента і повернути 2,5 мільйона гривень, які Гнап вніс як заставу кандидата. Дмитро Гнап не пристав на пропозицію відмовитися від участі в президентських виборах.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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