Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від демсил

Журналіст і кандидат у президенти України Дмитра Гнапа Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від демократичних сил. Про це він сказав сьогодні у своєму відеозверенні на сторінці у Facebook.

«Сьогодні сталась важлива подія – Андрій Садовий підтримав Анатолія Гриценка на президентських виборах і задля цього знімає свою кандидатур. Це дуже важливий, відповідальний, дуже патріотичний крок, який я всіляко вітаю. І, як ви пам’ятаєте, раніше я теж обіцяв зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую цю свою обіцянку і готовий теж знятися на користь Анатолія Гриценка. Єдине, що в цьому питанні остаточне рішення має ухвалити з’їзд нашої партії «Сила людей», який відбудеться завтра, куди ми, власне, і запрошуємо також до участі Анатолія Гриценка», – сказав Гнап.

Гнап подякував всім, хто підтримував його участь у президентській виборчій кампанії.

Сьогодні кандидат у президенти України, мер Львова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від наміру балотуватися на виборах президента України і підтримає іншого кандидата Анатолія Гриценка Садовий повідомив, що на початку наступного тижня підпише з Гриценком публічну угоду, де будуть закладені «важливі принципи».

Про те, що журналіст Дмитро Гнап стане кандидатом від партії «Сила людей» на виборах президента України, стало відомо на з’їзді партії 20 січня. 3 лютого Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії. Заставу для цього він збирав за допомогою громадськості.

7 лютого стало відомо, що у 2015 році Гнап пообіцяв передати на потреби армії 15 тисяч євро, які редакція проекту «Слідство. Інфо» отримала в рамках премії «Вільна преса Східної Європи-2015» за сприяння розвитку незалежної журналістики.

Після цього Гнап повідомив, що тоді він перевів 2 тисячі євро «роті розвідників, які стояли під Артемівськом», ще 3917 євро витратив на потреби «Слідство. Інфо», а залишок, 9087 євро, залишив на своєму рахунку. 8 лютого партія «Сила людей» закликала Гнапа відмовитися від участі у виборах президента і повернути 2,5 мільйона гривень, які Гнап вніс як заставу кандидата. Дмитро Гнап не пристав на пропозицію відмовитися від участі в президентських виборах.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.