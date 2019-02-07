Однопартійці закликали Гнапа зняти свою кандидатуру на президентських виборах – він відмовився

Партія «Сила людей» закликали свого однопартійця Дмитра Гнапа відмовитися від участі у президентських виборах через те, що він у 2015 році не перерахував отримані редакцією «Слідство.Інфо» 15 тисяч євро на потреби армії. Заяву опублікували у Facebook народні депутати Остап Єднак та Наталія Веселова.

Як стало відомо 7 лютого, у 2015 році Гнап пообіцяв передати на потреби армії 15 тисяч євро, які редакція отримала в рамках премії «Вільна преса Східної Європи-2015» за сприяння розвитку незалежної журналістики. Після цього Гнап повідомив, що тоді він перевів 2 тисячі євро «роті розвідників, які стояли під Артемівськом», ще 3917 євро витратив на потреби «Слідство. Інфо», а залишок, 9087 євро, залишив на своєму рахунку.

Сам Гнап заявив, що 2 тисячі євро редакція перерахувала «роті розвідників, які стояли під Артемівськом». Ще 3 917 євро він витратив на поточні потреби проекту «Слідство. Інфо», однак залишок, 9 087 євро

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«Сьогодні проявилися факти, які дискредитують та компрометують кандидата від політичної партії «Сила людей» в президенти України Дмитра Гнапа тим, як він розпорядився коштами, які він взяв публічне зобов’язання надати на підтримку армії у 2015 році. Ми вважаємо пояснення кандидата неприпустимими і такими, що не задовольняють нас», – зазначив народний депутат Остап Єднак.

Він додав, що партія вибачається перед своїми виборцями та симпатиками.

У відповідь на заклик однопартійців Гнап відповів, що не збирається знімати свою кандидатуру.

Екс-розслідувач Дмитро Гнап відповів на заклик депутатів партії «Сила Людей» та заявив, що не буде знімати свою кандидатуру з виборів президента, бо він «нічого поганого не зробив».

«Я не збираюсь знімати свою кандидатуру з президентських виборів, бо нічого поганого я не зробив», — сказав Гнап.

За його словами, гроші він зберігав «на чорний день проекту» «Слідство.Інфо».

«Те, що я вчасно не передав ці гроші, це моя лажа. Колись не вистачало часу. Але як тільки перша людина мені подзвонила, я сказав, що вони лежать на депозиті, і я готовий передати їх. І ми домовились. Зараз «Слідство.Інфо» відкриває рахунок. Сьогодні я ці гроші поклав на банківський рахунок, перевівши їх з готівки до безготівки, і чекаю, щоб перевести ці гроші», – підкреслив Гнап.

Гнап повідомив, що йде в політику, 25 червня 2018 року. До того він був ведучим і журналістом програми розслідувань «Слідство.Інфо».

3 лютого Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на виборах президента. Заставу для цього він збирав з допомогою громадськості.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.