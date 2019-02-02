Гнап таки зібрав через пожертви 2,5 мільйона гривень на участь у виборах, але раді не всі

Дмитрові Гнапу за допомогою громадськості все ж таки вдалося зібрати 2,5 мільйона гривень для застави, необхідної, щоб його зареєстрували кандидатом у президенти. Для багатьох це стало несподіванкою, адже чимало критиків цього кандидата наголошували на тому, що це –​ безперспективна і невиправдана ініціатива. Тим часом прихильники Гнапа наголошують, що на очах українців народжується свідомий суспільний рух.

«Так, ми змогли! Ми всі разом з вами змогли! Це вдалося не мені. Це вдалося всім нам!», – із такими словами колишній журналіст Дмитро Гнап звернувся до своїх підписників у «Фейсбуці».

За їхньої допомоги він, як стверджує, зібрав через благодійні пожертви близько трьох мільйонів гривень на президентську заставу.

Він також зазначив, що отримані гроші вже перерахували у Центральну виборчу комісію, під якою пропонує зібратися своїм прихильникам у неділю, 3 лютого о полудні.

Дехто до останнього не вірив у те, що Дмитрові Гнапу врешті вдасться назбирати у такий спосіб заставу.

А хтось навпаки – дуже переймався, аби усі гроші встигли надійти до завершення дедлайну:

Одним із тих, хто фінансово підтримав похід Дмитра Гнапа у велику політику, став колишній депутат Олесь Доній.

«Гроші перерахував невеликі, та це символічний крок підтримки. Вважаю,що суспільству слід вчитися не чекати гроші від політиків (бо тоді політика і надалі лишатиметься справою ультрабагатіїв та їхніх ставленників, що де-факто відбулося в Україні), а навчитися фінансувати політиків. Навіть якщо наші внески і невеликі, і радше символічні», – так Доній пояснив свій вчинок.

При цьому він додає, що подібне фінансування особисто для нього не є зобов’язанням голосувати у день виборів саме за цього кандидата.

Подібної точки зору дотримується і представниця «Центру журналістських розслідувань» Валентина Самар, яка теж здійснила пожертву на користь Гнапа, але має намір голосувати за іншого кандидата.

«Я буду в міру сил і можливостей підтримувати кожного, хто здатен зупинити рух країни до руїни і витіснити з влади тих, хто її туди щодня штовхає», – пише вона.

«Я вважаю, що це перша справжня перемога сучасної (після 91 року) української демократії у виборчих процесах», – ділиться своїми враженнями користувач Сергій Трикоза.

«Тут навіть не важливо, чи справді всю суму зібрали через пожертви, чи вона від початку отримана десь. Гнап став першим, і далі буде лише копіювання», – зазначає тим часом віце-президент «Фонду Підтримки Демократичних Ініціатив» Юрій Гончаренко.

При цьому він дивується, чому подібна ідея збору застави для участі у виборах з’явилась в Україні тільки зараз, «особливо тому, що дуже багато хто має таку підтримку і легко б реалізували проект «народний кандидат».

Водночас у Дмитра Гнапа є і чимало критиків. Наприклад, Євген Шевченко, який хоч і вважає, що президентом має бути незалежна від олігархів людина, утім президентських амбіцій Гнапа не поділяє.

«Не розумію, навіщо він, не маючи жодних шансів, йде у президенти – збирає в людей гроші на свою заставу і до того ж розпорошує голоси думаючого електорату. Чому не вийти із заявою про готовність підтримати єдину кандидатуру, як це зробив, приміром, Єгор Соболєв?» – запитує він.

Не особливо довіряє кандидтурі Дмитра Гнапа і користувач Євген Докучко.

«Буде ржачно коли Гнап зніметься на користь єдиного кандидата типу Садовго чи Гриценка. Але найсмішніше, якщо цей кандидат виграє і стане таким самим корупціонером як Порошенко», – пише він.

«Продовжую не вірити в цю аферу! Вклад в МММ теж до пори до часу здавався манною небесною! «Не словом, а ділом!» Решту відвезіть у дитбудинок чи будинок літніх людей – тоді буде видно. А так – пусті слова!», – обурюється користувач Олександр Горбач.

Правозахисниця Ольга Решетилова зазначає, що розуміє скептиків, адже визнає, що «ризиків дуже багато, а шансів мізерно мало». Утім, на її думку, інколи починати треба з малого.

«Велика вдячність Дмитру за те, що він єдиний із нас знайшов у собі мужність взяти відповідальність на себе. Це дорогого варте», – наголошує вона.

«Ті, хто пишуть, «немає сенсу, не переможе», просто не розуміють процесу. На наших очах народжується суспільний рух, який готовий вкладатись у свого кандидата», – додає Богдана Бабич.

Дмитро Гнап не перший, кому вдалося зібрати кошти на свою заставу для виборів через краудфандинг. У 2009 році подібний досвід вже мав Анатолій Гриценко, який теж цього року балотується на посаду президента.