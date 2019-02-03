Гнап, який через пожертви зібрав необхідні 2,5 млн, подав документи до ЦВК

Журналіст Дмитро Гнап подав документ до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на виборах президента. Гнап, якого висуває в президенти партія «Сила людей», приніс пакет документів 3 лютого, в останній день подання документів для участі в президентських виборах.

Інформації про реєстрацію Гнапа на сайті ЦВК поки що немає.

Напередодні стало відомо, що Дмитрові Гнапу за допомогою громадськості все ж таки вдалося зібрати 2,5 мільйона гривень для застави, необхідної, щоб його зареєстрували кандидатом у президенти.

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Про те, що журналіст Дмитро Гнап стане кандидатом від партії «Сила людей» на виборах президента України, стало відомо на з’їзді партії 20 січня.

Гнап повідомив, що йде в політику, 25 червня 2018 року. До того він був ведучим і журналістом програми розслідувань «Слідство.Інфо».

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Станом на 2 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 28 кандидатів у президенти.

Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.