Порошенко зізнався, Бойка підтримують, а Зеленський всіх випередив

(Рубрика «Точка зору»)

Виборців намагалися вразити великими партійними з’їздами, промовами політиків і митців. Але здивували українців соціологи. Тож якщо велелюдне зібрання у помпезних декораціях та при телекамерах підтримує кандидата у президенти, це ще не обіцяє підтримки більшості виборців. Такий висновок підказують результати президентських перегонів цього тижня.

Петро Порошенко зізнався таки, що хоче ще 5 років побути президентом України. Щоб повідомити про свій намір брати участь у виборах 31 березня, глава держави скликав форум «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом».

Тут були: предстоятель ПЦУ Епіфаній, колишній президент Віктор Ющенко, народний депутат Дмитро Ярош, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, Ірина та Юрій Луценки, міський голова Дніпра Борис Філатов, письменник Лесь Подерв'янський, Юрій Винничук, співак Тарас Чубай, бандурист Тарас Компаніченко, актриса Ірма Вітовська, співачка Анжеліка Рудницька, видавець Іван Малкович та багато інших.

Поважному зібранню Порошенко повідомив, що йтиме на вибори також своїм шляхом – шляхом самовисуванця. Форум загалом підтримав таку ідею. Але виступи деяких учасників залишили місце для роздумів.

Колишній генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен не сказав, за кого голосувати, лише сказав що Петро Порошенко – його друг. Відомо, що з боку європейського політичного діяча було би не етично агітувати за певного кандидата в президенти України. Водночас не відомо, що може заважати колишньому прем’єр-міністру Данії, а нині позаштатному раднику президента України Расмуссену прямо підтримувати Порошенка.

Легше зрозуміти чому Ірина Геращенко закликала підтримати «того, хто зможе сказати Путіну «ні!», а не «хі-хі», замість того, щоб закликати голосувати за Петра Порошенка. Припустимо, що вона відгородилася від статусу простого депутата з фракції «БПП» і виступала виключно у ролі заступника голови Верховної Ради.

Утім, не факт, що і кожен простий народний депутат з «БПП» наважиться підтримувати чинного президента на виборах. Адже сама партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» не висувала Петра Порошенка кандидатом у президенти, навіть про підтримку такого самовисуванця не заявляла. Не робила такого і парламентська фракція «БПП».

Утім не лише політики робили обтічні заяви. Лесь Подерев’янський, хоч і не матюкався, але, чого варто очікувати від поета і драматурга, поринув у художні образи.

«Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Вона може з'явитися на наших теренах. Так от, щоб вона не з'явилася (принаймні, щоб в неї було менше шансів), я сьогодні тут. Тому що в мене є дочка Настя і онук Тімур. Я все сказав», – видав митець лаконічну промову.

Хоч Подерв’янський і не кинув мікрофона на підлогу, але його слова все ж чимось скидалися на реп. Чи могло це образити присутню в залі реперку Alyona Alyona? Чи не через таку образу співачка заявила, що Баришівська районна адміністрація запрошувала її не на політичний форум, а на конференцію, «в якій будуть задіяні педагоги, благодійники, активісти та меценати з метою допомогти благодійністю»? Бо ж Адміністрація президента наполягає на тому, що реперка не могла не знати куди прийшла, оскільки мала офіційне запрошення.

Щоправда, у запрошенні нічого про Петра Порошенка та вибори не сказано. І це логічно. Адже форум справді збирали не для того, щоб висувати кандидата на президентські вибори. Але для чого – точно знають лише його організатори.

«Надзвичайна» підтримка

Юрій Бойко хоч і самовисуванець, але має підтримку партії. «Опозиційна платформа – за життя» провела не якийсь форум, а «всеукраїнський надзвичайний з’їзд». Можливо, «надзвичайним» захід назвали тому, що він відбувався через тиждень після того, як Центральна виборча комісія вже зареєструвала кандидата у президенти Юрія Бойка?

Зібрання, через таку «надзвичайність», не могло висувати Бойка на президентські вибори. З’їздові лишалося лише підтримати самовисуванця, який головною дієвою особою заходу і не виглядав.

Тим паче, що промова кандидата в президенти звучала вже на тлі низки попередніх виступів. Серед промовців був Сергій Льовочкін. Слова якого про те, що «Опозиційного блоку – за життя» бояться навіть бідність, війна та розруха, могли дещо заплутати аудиторію. Як і його заява, що головною метою політичної сили (яка не має свого кандидата у президенти, а лише підтримує самовисуванця Бойка) – є перемога на президентських виборах цього року і подальших.

Утім, найбільше уваги учасників було прикуто до Віктора Медведчука. Він мав найдовшу на цьому з’їзді промову про «автономний Донбас», «єдину канонічну церкву Онуфрія», проти вступу України в НАТО і за Росію. В якийсь момент могло здатися, що з’їзд ось-ось висуне кандидатом у президенти саме Медведчука.

Але ж ні. Слово дали й Юрієві Бойку. Його промова так і не пролила більше світла на причини «надзвичайності» з’їзду. До звинувачень України та її влади у розв’язанні війни на Донбасі аудиторія Бойка, скоріш за все, вже звикла. А його запевнення – «ми виступаємо за зниження тарифів» – не могли взяти за душу так, як обіцянки інших кандидатів зменшити тарифи удвічі, або й вчетверо.

Утім, мети розчулити учасників заходу Юрій Бойко міг і не мати. Адже навряд чи його шанси на успіх у виборах аж так залежать від результатів з’їзду партії, що кандидатом у президенти нікого не висувала.

Новий фаворит

Володимир Зеленський став фаворитом президентських перегонів. Такими є результати двох соціологічних досліджень. Перше опитування – від компанії «Рейтинг», друге – спільне від компанії «Социс», КМІС і «Центру Разумкова». В одному випадку другий результат має Юлія Тимошенко, а третє – Петро Порошенко. В іншому – навпаки, Порошенко на другому, а Тимощенко на третьому місці.

Але Зеленський посідає першу сходинку рейтингів кандидатів на посаду голови держави в результатах обох опитувань. Соціологи зауважують, що попередні рейтинги не є прямим прогнозом результатів майбутнього голосування. Тим паче, що до виборів президента ще два місяці.

Чи може хтось гарантувати, що Володимир Зеленський протягом цього часу не зробить чергових заяв, які не відповідають дійсності? Як було із запереченням наявності в нього бізнесу в Росії та розслідуванням «Схем», або заявою про технічну помилку з новорічним привітанням Зеленського і спростуванням цього каналом «1+1». І чи не можуть рейтинги «здутися» після ще кількох подібних «неточностей»?

Водночас результати соцопитувань є показовими. Певна частина експертів кажуть, що рейтинги Володимира Зеленського є відображенням запиту суспільства на «нових» чи «позасистемних» політиків.

Штабісти Зеленського можуть вважати, що перше місце у результатах опитувань – виключно їхня заслуга і наслідок креативного підходу до виборчих технологій. Але обидва ці варіанти не виключають третього: велелюдні і багаті зїзди не схиляють виборців, значна частина яких вже бачили з’їзди КПРС, а потім ще 27 років спостерігали за виступами політиків із трибун.

Огляд попередніх тижнів президентської кампанії дивіться тут:

Президентська кампанія у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня​

Старт президентської кампанії у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня

Лопата, шапки та Коельйо. Витівки і провали кандидатів за тиждень президентської кампанії​

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