Лопата, шапки та Коельйо. Витівки і провали кандидатів за тиждень президентської кампанії

(Рубрика «Точка зору»)

Покидати лопатою сніг, нагрести оберемок безкоштовних шапок, познайомитися із відомим баристою. Таким переліком спроби учасників президентських перегонів привернути до себе увагу не вичерпуються. Цього тижня частиною президентської кампанії в Україні стали вимушені виправдання через письменника Коельйо, апеляції до особи президента Венесуели Мадуро та взаємний «тролінг» кандидатів.

Володимир Зеленський. 28 секунд з лопатою

Володимир Зеленський майже півхвилини відкидав лопатою сніг з дороги. Це доведено відео, розміщеним у Facebook. Відкинув Зеленський не так багато снігу, бо перед камерою кандидат у президенти має говорити. В даному випадку глядачам також запропонували брати лопати і йти відгортати сніг.

Такий креатив наражає команду Зеленського на небезпеку того, що проти них позиватиметься Микола Азаров. Колишній прем’єр-міністр може наполягати на порушенні авторських прав, адже це він пропонував українцям брати лопати в руки ще у 2011 році.

Відео зі сторінки в YouTube телеканалу «24»​

Тим часом телеканал «1+1» проти Володимира Зеленського не позиватиметься. Принаймні поки про такі плани не заявляли. Хоч Зеленський і обвинуватив канал у помилці, через яку його новорічне повідомлення про похід на вибори вийшло в ефір раніше за привітання з Новим роком від чинного президента. Але керівник департаменту маркетингових комунікацій «1+1 медіа» Світлана Павелецька ці слова спростовує і наполягає на тому, що у новорічну ніч в ефірі телеканалу не було ніяких технічних помилок.

Таку ж неоднозначність залишає по собі і той факт, що Володимир Зеленський заявив про свій вихід зі складу акціонерів кіпрської компанії Green Family LTD, дочірня компанія якої Green films знімає фільми на території Росії. Він каже, що однозначно виходить, однозначно робить це до того, як офіційно стане кандидатом у президенти України. Але чи є однозначна відповідь на запитання, чому він на це наважився лише після того, як журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» знайшли в Росії бізнес, до якого причетний Зеленський?

Проте Володимир Зеленський зміг і розвіяти деякі сумніви українців. Ті, які виникли після його інтерв’ю журналістові Дмитру Гордону. Тепер у Зеленського є передвиборча програма, без неї він не зміг би подати документи до ЦВК. І з програми нарешті стало зрозуміло, що цей кандидат таки підтримує вектор вступу України до НАТО.

В НАТО цього наразі може й не знають. Поки Володимир Зеленський відкидав сніг у Києві, з генеральним секретарем НАТО мали можливість зустрітися інші претенденти на посаду президента України, які поїхали до Швейцарії, на економічний форум в Давосі.

Петро Порошенко знає, хто в Україні Мадуро

Бувають політики, які претендують на президентське крісло, а бувають ті, хто в ньому вже сидить, ніби натякала поява українського керманича на форумі. Петро Порошенко не зміг чи не захотів присісти за стіл, де організатори надали йому місце поряд із Юлією Тимошенко та Анатолієм Гриценком. Власне, у тому не було і потреби, адже президент України з’явився «під завісу» і одразу вирушив до мікрофона. Що затримало Порошенка, поки не встановлено. Відомо лише, що в Давосі не було ні Дональда Трампа, щоб зустрітися з ним «на полях», ні, навіть, Емманюеля Макрона, щоб обмінятися з ним думками про Трампа.

Натомість у виступі Петра Порошенка був присутній Ніколас Мадуро, який відмовляється полишати посаду президента Венесуели. Цього латиноамериканського політика Порошенко згадав, говорячи про небезпеку і наслідки діяльності популістів при владі. Чому деякі присутні на форумі коментатори вирішили, що це був натяк на Юлію Тимошенко?

Юлія Тимошенко не забуває Віктора Януковича

Юлія Тимошенко тим часом сама опинилася серед тих, хто подумав, що Петро Порошенко порівняв її з Ніколасом Мадуро. Вже по завершенні форуму вона давала коментарі ЗМІ у стилі «та сам він Мадуро» і намагалася пригадати якомога більше невиконаних обіцянок Порошенка.

Раніше, відповідаючи на запитання модератора заходу, Тимошенко згадувала й інших (тепер вже колишніх) українських політиків: Віктора Януковича та Миколу Азарова.

Про цих діячів вона чомусь говорила, коли її запитали: «Пані Тимошенко, ви обіцяєте боротися зі старою системою. А як ви ставитеся до думки, що ви її репрезентуєте і самі її будували? Як це – вирішувати проблему, частиною якої є Ви самі?»

Саму думку, що це вона може репрезентувати «стару систему» Юлія Тимошенко спростовувати не стала.

Натомість прес-службі Тимошенко довелося спростовувати повідомлення ЗМІ, що кількома днями раніше, на з’їзді цієї політичної сили «всліпу» використали автора відомих в усьому світі книг, зокрема, «Переможець залишається один» – Пауло Коельйо.

Під час зібрання, яке висунуло Юлію Тимошенко кандидатом у президенти, глядачам показали фільм, в одному з уривків якого Коельйо схвально висловлюється про Тимошенко. На що бразильський письменник змушений був відповідати у Twitter.

«Я ніколи не записував жодних повідомлень з підтримкою її кандидатури. Хоча вона подобається мені як людина, українська політика – це не моя справа», – написав автор книги «Біля ріки Ріо-П'єдра сіла я й заплакала…»

Відтак прес-служба Юлії Тимошенко змушена була видати пояснення, що інтерв'ю Пауло Коельйо, показане у фільмі під час з'їзду, було знято у 2010 році, а сам фільм був біографічним, а не агітаційним.

Анатолій Гриценко попив кави

Анатолій Гриценко також побував на економічному форумі у Давосі. Він там мав важливі розмови та пив запашну каву. Такі приємності у Швейцарії для Гриценка, його прес-секретаря та ще мінімум 7 супроводжуючих осіб, розпочалися через два дні після того, як кандидат у президенти попросив в українців грошей на рекламу себе під час кампанії.

Про поїздку в Давос Гриценко відзвітував на своїй сторінці у Facebook. Згідно з цими дописами, він розповідав учасникам форуму про те, якою має стати Україна і як зробити її процвітаючою.

Окремо від решти поговорити з Анатолієм Гриценком «про позитивні перспективи» країни, згідно з тими ж дописами, змогли керівник неурядової американської Атлантичної ради Фредерік Кемпе, екс-посол США в Україні Джон Гербст, екс-прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та екс-генеральний секретар НАТО Андерсон Фоґ Рассмусен.

Щось зі спілкування з Анатолієм Гриценком міг винести і новий його знайомий бариста Вадим Грановський, який обслуговував захід у Давосі.

Ігор Шевченко і його друзі будуть в шапках

Про те, що форум у Давосі відвідав ще й Ігор Шевченко, можливо, українські виборці і не дізналися би, якби кандидат у президенти не нагріб собі оберемок безкоштовних шапок, які інші учасники форму беруть по одній. Про свій «подвиг» Шевченко сам і розповів, пояснивши, що шапки – на подарунки друзям. Цьому він присвятив цілу серію постів у Facebook.

Серед іншого Ігор Шевченко стверджує, що вчинив як справжній українець. І нехай це сподобалося не всім українцям, але ж у своєму дописі кандидат стверджує, що мета його поїздки у Давос «розказати правду» про Україну. Очевидно, що ніхто не може вказувати політику, як бачити правду про свою країну. Відтак Ігор Шевченко як бачить українців, так про них і розповів. А якщо комусь не подобається, то вони «заздрістуни, боти і хейтери», випливає з допису Шевченка.

З його ж допису відомо і про те, що «напої з коноплею Hempfy роздавали просто посеред білого дня на центральній вулиці Давосу!»

Андрій Садовий снігу не прибирав

Андрій Садовий у Давос не поїхав. «Тролити» своїх суперників на президентських виборах він може й з України. Так, Садовий на своїй сторінці у Facebook закликав Юлію Тимошенко зняти свою кандидатуру на його користь.

«Юлія Тимошенко оголосила, що настає кінець всім негараздам України. Бідність, корупція і поразки позаду. Попереду – відродження і розвиток…

Для підтвердження щирості своїх слів пані Тимошенко залишилось зробити небагато: зняти свою кандидатуру на користь Андрія Садового, до чого я її і закликаю», – написав кандидат у президенти.

Оскільки допис з’явився в день з’їзду, який тільки висував Юлію Тимошенко у президенти, то сумнівно, щоб вона дізналася про пропозицію одразу. А потім був Давос. Навряд чи хтось їде до Швейцарії, щоб дізнатися, що у Facebook пише Андрій Садовий. Тож може було би ліпше, наприклад, взятися за розчистку снігу, але не у Києві, а у Львові? А щоб залишити елемент «тролінгу», то зробити це не лопатою, а бульдозером, скажімо, жовтим?

Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 20 кандидатів у президенти. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Ілля Кива.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Огляд «витівок кандидатів» попередніх тижнів дивіться тут:

Президентська кампанія у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня​

і тут:

Старт президентської кампанії у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня

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