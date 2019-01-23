Україна в Давосі: реформи, інвестиції і протистояння Росії

Цього року на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), що традиційно відбуваються у швейцарському курортному містечку Давосі, із різних причин не буде багатьох світових керівників, які зазвичай прибували на цей політико-економічний захід.

Та українську делегацію і цього року очолює президент Петро Порошенко. Він уже перебуває в Давосі, де 23–24 січня бере участь у низці заходів зібрання ВЕФ. «Голова держави візьме участь у сесії на тему «Стратегічний прогноз щодо Центральної та Східної Європи» і проведе низку двосторонніх зустрічей із керівниками міжнародних організацій, світовими лідерами, а також представниками провідних ділових кіл світу» – так виклала програму президента в Давосі його прес-служба.

Одна з таких зустрічей – із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард. На ній, як повідомили в адміністрації президента, «було підкреслено, що дефіцит державного бюджету, інфляція, золотовалютні резерви відповідають параметрам, передбаченими документами співпраці з Міжнародним валютним фондом». А прес-служба МВФ, зі свого боку, навела слова Лаґард, що вона наголосила Порошенкові на «нагальній потребі для України прискорити реформи і перехід до більшого зростання економіки, що необхідно для сталого поліпшення рівня життя людей».

Іще одна зустріч – із канцлером Німеччини Анґелою Меркель. На ній ішлося про важливість реалізації ініціативи України – розгортання миротворчої місії під егідою ООН на окупованій частині Донбасу, – про необхідність продовжити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників, в тому числі військовополонених моряків, чи про те, як запобігти російському втручанню у президентські вибори в Україні. При цьому канцлер так само відзначила, як важливо продовжувати реформи в Україні.

Небезпека популізму надзвичайно висока в Європі, в Україні. В нас є безвідповідальні політики, які тільки обіцяють

Про втручання Росії Порошенко говорив у Давосі і в інтерв’ю агентству Bloomberg. «Є російський вплив на вибори, коли Росія використовує демократичні інструменти для впливу на демократичні країни. Ми вживаємо заходів для мінімізації та зупинки російського впливу», – сказав, зокрема, президент.

Він також звернув увагу: «Небезпека популізму надзвичайно висока в Європі, а також в Україні, яка є частиною Європи. В нас є безвідповідальні політики, які тільки обіцяють».

Є нові інвестиції

Також у Давосі, в «Українському домі», який відкривається там на час щорічного зібрання ВЕФ, відбувається засідання Національної інвестиційної ради, на якому головує президент і яке розглядає поліпшення в інвестиційному кліматі України. В ньому беруть участь керівники низки світових фінансових установ (Європейського банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації) і провідних компаній (ArcelorMittal, Citibank, Unilever тощо), повідомили в Офісі НІР.

На цій зустрічі вже є перші результати: компанія Horizon Capital зібрала орієнтований на Україну фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) на суму 200 мільйонів доларів США, у створенні якого взяли участь нові і вже існуючі приватні й інституційні інвестори. «Перевершивши свою першочергову мету в 150 мільйонів доларів, EEGF III став найбільшим за останні 10 років фондом прямих інвестицій в Україну», – заявили в Офісі НІР.

А норвезька компанія NBT підписала рамкову угоду зі французькою Total Eren і ЄБРР про залучення фінансування проекту вітрової енергетики «Сиваш» у сумі 260 мільйонів євро. За цим планом, уздовж північного узбережжя озера Сиваш у Херсонській області мають побудувати десятки вітрових електроустановок.

Інші українські виступи

Іще низка українських учасників теж виступає цими днями в «Українському домі». Серед них, зокрема, віце-прем’єр-міністр України з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр фінансів Оксана Макарова чи мер Києва Віталій Кличко з братом Володимиром Кличком.

А на «Українському сніданку», який традиційно проводить у Давосі у дні зустрічі Фонд Віктора Пінчука, цього року обіцяють 24 січня виступи голови партії «Батьківщина» і голови парламентської фракції партії Юлії Тимошенко і голови партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка – обидва вони вже заявили про бажання кандидувати на посаду президента України на виборах 31 березня (наразі не ясно, чи будуть вони в Давосі особисто, чи виступлять відеозв’язком).

США не забувають про Україну

Ми очікуємо, що Росія змінить свою поведінку – чи то поведінку в Україні, чи то її роботу для впливу на вибори у США, для впливу на вибори по всьому світі

Говорили в Давосі про Україну і з інших нагод, не тільки на заходах із участю українських представників. Зокрема, державний секретар США Майкл Помпео у телевиступі на щорічних зборах ВЕФ 22 січня згадав про Україну в контексті агресивних дій Росії.

«Ми очікуємо, що Росія змінить свою поведінку – чи то поведінку в Україні, чи то її роботу для впливу на вибори у США, для впливу на вибори по всьому світі. Така поведінка не личить державі, що хоче бути частиною світової спільноти. І ми сподіваємося, що вона повернеться на правильний курс дій, який поведе її шляхом верховенства права і свободи… Відносини між нами можуть бути кращі, та Росія має змінити свої погляди і поведінку у світі, щоб досягти цього», – сказав голова американської дипломатії.