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23 Січень 2019, Київ 23:00
Політика

Україна в Давосі: реформи, інвестиції і протистояння Росії

Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Анґела Меркель. Давос, 23 січня 2019 року

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Цього року на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), що традиційно відбуваються у швейцарському курортному містечку Давосі, із різних причин не буде багатьох світових керівників, які зазвичай прибували на цей політико-економічний захід.

Та українську делегацію і цього року очолює президент Петро Порошенко. Він уже перебуває в Давосі, де 23–24 січня бере участь у низці заходів зібрання ВЕФ. «Голова держави візьме участь у сесії на тему «Стратегічний прогноз щодо Центральної та Східної Європи» і проведе низку двосторонніх зустрічей із керівниками міжнародних організацій, світовими лідерами, а також представниками провідних ділових кіл світу» – так виклала програму президента в Давосі його прес-служба.

Одна з таких зустрічей – із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард. На ній, як повідомили в адміністрації президента, «було підкреслено, що дефіцит державного бюджету, інфляція, золотовалютні резерви відповідають параметрам, передбаченими документами співпраці з Міжнародним валютним фондом». А прес-служба МВФ, зі свого боку, навела слова Лаґард, що вона наголосила Порошенкові на «нагальній потребі для України прискорити реформи і перехід до більшого зростання економіки, що необхідно для сталого поліпшення рівня життя людей».

Президент України Петро Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард. Давос, 23 січня 2019 року
Президент України Петро Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард. Давос, 23 січня 2019 року

Іще одна зустріч – із канцлером Німеччини Анґелою Меркель. На ній ішлося про важливість реалізації ініціативи України – розгортання миротворчої місії під егідою ООН на окупованій частині Донбасу, – про необхідність продовжити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників, в тому числі військовополонених моряків, чи про те, як запобігти російському втручанню у президентські вибори в Україні. При цьому канцлер так само відзначила, як важливо продовжувати реформи в Україні.

Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Анґела Меркель. Давос, 23 січня 2019 року
Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Анґела Меркель. Давос, 23 січня 2019 року

Небезпека популізму надзвичайно висока в Європі, в Україні. В нас є безвідповідальні політики, які тільки обіцяють
Петро Порошенко

Про втручання Росії Порошенко говорив у Давосі і в інтерв’ю агентству Bloomberg. «Є російський вплив на вибори, коли Росія використовує демократичні інструменти для впливу на демократичні країни. Ми вживаємо заходів для мінімізації та зупинки російського впливу», – сказав, зокрема, президент.

Він також звернув увагу: «Небезпека популізму надзвичайно висока в Європі, а також в Україні, яка є частиною Європи. В нас є безвідповідальні політики, які тільки обіцяють».

Є нові інвестиції

Також у Давосі, в «Українському домі», який відкривається там на час щорічного зібрання ВЕФ, відбувається засідання Національної інвестиційної ради, на якому головує президент і яке розглядає поліпшення в інвестиційному кліматі України. В ньому беруть участь керівники низки світових фінансових установ (Європейського банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації) і провідних компаній (ArcelorMittal, Citibank, Unilever тощо), повідомили в Офісі НІР.

Президент України Петро Порошенко (посередині) на засіданні Національної інвестиційної ради. Давос, 23 січня 2019 року
Президент України Петро Порошенко (посередині) на засіданні Національної інвестиційної ради. Давос, 23 січня 2019 року

На цій зустрічі вже є перші результати: компанія Horizon Capital зібрала орієнтований на Україну фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) на суму 200 мільйонів доларів США, у створенні якого взяли участь нові і вже існуючі приватні й інституційні інвестори. «Перевершивши свою першочергову мету в 150 мільйонів доларів, EEGF III став найбільшим за останні 10 років фондом прямих інвестицій в Україну», – заявили в Офісі НІР.

А норвезька компанія NBT підписала рамкову угоду зі французькою Total Eren і ЄБРР про залучення фінансування проекту вітрової енергетики «Сиваш» у сумі 260 мільйонів євро. За цим планом, уздовж північного узбережжя озера Сиваш у Херсонській області мають побудувати десятки вітрових електроустановок.

Інші українські виступи

Іще низка українських учасників теж виступає цими днями в «Українському домі». Серед них, зокрема, віце-прем’єр-міністр України з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр фінансів Оксана Макарова чи мер Києва Віталій Кличко з братом Володимиром Кличком.

А на «Українському сніданку», який традиційно проводить у Давосі у дні зустрічі Фонд Віктора Пінчука, цього року обіцяють 24 січня виступи голови партії «Батьківщина» і голови парламентської фракції партії Юлії Тимошенко і голови партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка – обидва вони вже заявили про бажання кандидувати на посаду президента України на виборах 31 березня (наразі не ясно, чи будуть вони в Давосі особисто, чи виступлять відеозв’язком).

США не забувають про Україну

Ми очікуємо, що Росія змінить свою поведінку – чи то поведінку в Україні, чи то її роботу для впливу на вибори у США, для впливу на вибори по всьому світі
Майкл Помпео

Говорили в Давосі про Україну і з інших нагод, не тільки на заходах із участю українських представників. Зокрема, державний секретар США Майкл Помпео у телевиступі на щорічних зборах ВЕФ 22 січня згадав про Україну в контексті агресивних дій Росії.

«Ми очікуємо, що Росія змінить свою поведінку – чи то поведінку в Україні, чи то її роботу для впливу на вибори у США, для впливу на вибори по всьому світі. Така поведінка не личить державі, що хоче бути частиною світової спільноти. І ми сподіваємося, що вона повернеться на правильний курс дій, який поведе її шляхом верховенства права і свободи… Відносини між нами можуть бути кращі, та Росія має змінити свої погляди і поведінку у світі, щоб досягти цього», – сказав голова американської дипломатії.

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