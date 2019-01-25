Поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через порушення виборчого законодавства, повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

«На сьогодні вже є більш як 250 фактів порушень виборчого законодавства, зареєстровано п’ять кримінальних проваджень: одне – по перешкоджанню журналістській діяльності, три – пов’язані з хуліганськими діями, і ще одне – підкуп виборців. Також складено понад 60 адміністративних протоколів, які в основному пов’язані з порушенням під час проведення передвиборчої агітації та розповсюдженням агітаційних матеріалів», – цитує Фацевича прес-служба МВС.

Голова спеціальної робочої групи Іван Стойко повідомив, що одне із найпоширеніших порушень – політична реклама без вихідних даних.

Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 20 кандидатів у президенти. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Ілля Кива.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.