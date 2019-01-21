«Зелена родина ру». Кінобізнес Зеленського в Росії («СХЕМИ» | №200)

Шоумен Володимир Зеленський публічно оголосив про свій намір поборотись за президентське крісло на прийдешніх виборах. Відповідно до даних низки соціологічних рейтингів, він – у трійці лідерів цих перегонів. Образ Зеленського із телевізійного серіалу «Слуга народу»: чесний і щирий, простий, принциповий та справедливий, – тепер активно експлуатується у його справжній політичній кампанії.

Та якщо телевізійну вигадку сценаристів навряд чи варто сприймати за чисту монету, то як щодо слів Володимира Зеленського у реальному житті? Чи можна вірити заявам та обіцянкам не актора з серіалу, а людини, яка насправді оголосила про свій похід у велику політику?

Програма «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») проаналізувала заяви Володимира Зеленського з його нещодавнього інтерв'ю Дмитру Гордону і знайшла суттєву невідповідність у них щодо дуже чутливої для українців теми: про те, що із початком війни він закрив свій бізнес у Росії.

​І про реальний результат попередніх викриттів «Схем».

Правоохоронці на Дніпропетровщині провели обшуки на місцевій тютюновій фабриці – і повідомили, що викрили підпільний цех, де масово виготовлялись контрафактні сигарети – тобто із підробленими акцизними марками.

Про те, що цех випускає контрафакт до цього публічно стало відомо із розслідування «Схем», яке вийшло в ефір у червні торік. Тоді ж ми розповіли і про те, що фабрика запустилась за сприяння представників політичної сили «Народний Фронт» – в тому числі, народного депутата Олексія Кришина, який ще й має посаду секретаря у профільному парламентському комітеті з питань податкової та митної політики.