Вибори президента: Садовий відкликає свою кандидатуру

Кандидат у президенти України, мер Львова Андрій Садовий заявляє, що відмовляється від наміру балотуватися на виборах президента України і підтримає іншого кандидата Анатолія Гриценка.

«Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку Анатолія Гриценка. Це не є безумовна підтримка. Ми на початку наступного тижня підпишемо публічну угоду, де будуть важливі принципи. Це принципи стосовно оборони і безпеки нашої держави, боротьби з корупцією, окупованих територій, чистоти кадрової політики», – сказав Садовий 1 березня в Києві.

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Напередодні кандидат у президенти України Анатолій Гриценко підтвердив факт зустрічі з іншим учасником виборчої кампанії, мером Львова Андрієм Садовим. Гриценко пообіцяв оприлюднити результат дискусій, «як тільки буде спільно узгоджене рішення».

Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів.