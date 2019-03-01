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01 Березень 2019, Київ 13:48
Новини | Політика

Вибори президента: Садовий відкликає свою кандидатуру

За словами Садового, на початку наступного тижня він підпише публічну угоду з Гриценком

Кандидат у президенти України, мер Львова Андрій Садовий заявляє, що відмовляється від наміру балотуватися на виборах президента України і підтримає іншого кандидата Анатолія Гриценка.

«Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку Анатолія Гриценка. Це не є безумовна підтримка. Ми на початку наступного тижня підпишемо публічну угоду, де будуть важливі принципи. Це принципи стосовно оборони і безпеки нашої держави, боротьби з корупцією, окупованих територій, чистоти кадрової політики», – сказав Садовий 1 березня в Києві.

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Напередодні кандидат у президенти України Анатолій Гриценко підтвердив факт зустрічі з іншим учасником виборчої кампанії, мером Львова Андрієм Садовим. Гриценко пообіцяв оприлюднити результат дискусій, «як тільки буде спільно узгоджене рішення».

Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів.

Вибори і я: міфи
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Вибори і я: міфи

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