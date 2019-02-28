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28 Лютий 2019, Київ 18:09
Новини | Політика

Кандидат у президенти Гриценко анонсує «спільне рішення» з Садовим

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко

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Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко підтвердив 28 лютого факт зустрічі з іншим учасником виборчої кампанії, мером Львова Андрієм Садовим. Гриценко пообіцяв оприлюднити результат дискусій, «як тільки в нас буде спільно узгоджене рішення».

«Односторонніх коментарів не буде, так ми з Андрієм Івановичем домовилися. Дайте нам шанс і дайте нам час – щоби твердо вийти на переможний формат», – написав Гриценко у Facebook.

Андрій Садовий ще не коментував перебіг розмов із Анатолієм Гриценком.

Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидати.

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