Кандидат у президенти Гриценко анонсує «спільне рішення» з Садовим

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко підтвердив 28 лютого факт зустрічі з іншим учасником виборчої кампанії, мером Львова Андрієм Садовим. Гриценко пообіцяв оприлюднити результат дискусій, «як тільки в нас буде спільно узгоджене рішення».

«Односторонніх коментарів не буде, так ми з Андрієм Івановичем домовилися. Дайте нам шанс і дайте нам час – щоби твердо вийти на переможний формат», – написав Гриценко у Facebook.

Андрій Садовий ще не коментував перебіг розмов із Анатолієм Гриценком.

Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидати.