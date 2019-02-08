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08 Лютий 2019, Київ 16:02
Новини | Політика

ЦВК зареєструвала Гнапа кандидатом у президенти

Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії 3 лютого

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Центральна виборча комісія зареєструвала журналіста Дмитра Гнапа з партії «Сила людей» та лідера партії «Розумна сила» Олександра Соловйова кандидатом у президенти України.

Тепер на посаду президента претендують 44 кандидати.

Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії 3 лютого. Заставу для цього він збирав з допомогою громадськості. 7 лютого стало відомо, що у 2015 році Гнап пообіцяв передати на потреби армії 15 тисяч євро, які редакція отримала в рамках премії «Вільна преса Східної Європи-2015» за сприяння розвитку незалежної журналістики.

Після цього Гнап повідомив, що тоді він перевів 2 тисячі євро «роті розвідників, які стояли під Артемівськом», ще 3917 євро витратив на потреби «Слідство. Інфо», а залишок, 9087 євро, залишив на своєму рахунку.

Дмитро Гпан, Сила Людей
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Лідеру партії «Розумна сила» Олександру Соловйову 2 лютого відмовили в реєстрації через невідповідність його анкети формі анкети кандидата на посаду президента. Крім того, була встановлена наявність у його програмі положень, «спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави». Згодом він подав документи повторно.

Бажання стати кандидатом на виборах висловили 89 осіб. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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