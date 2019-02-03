Вибори-2019: Віра Савченко принесла документи сестри до ЦВК без застави

Депутат Верховної Ради Надія Савченко, яка перебуває під арештом, 3 лютого подала документи та заяву про висунення кандидатом на пост президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Заяву передала до ЦВК сестра політика Віра Савченко. Вона ж сказала, що заява про висунення кандидатом подана без застави в розмірі 2,5 мільйона гривень.

Савченко подає документи без внесення грошової застави, посилаючись на статтю 103 Конституції України, в якій перераховані вимоги, яким повинен відповідати претендент на пост президента України. У цій статті не йдеться про заставу в 2,5 мільйона гривень.

3 лютого – останній день подачі документів для реєстрації кандидатом у президенти.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Станом на 2 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 28 кандидатів у президенти.

Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

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