Порошенко подав документи до ЦВК – речник

Президент України Петро Порошенко подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом на виборах голови держави.

«У цей святковий день Петро Порошенко подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти», – написав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко 3 лютого на своїй сторінці у Facebook.

Раніше цього дня президент брав участь у церемонії інтронізації очільника ПЦУ митрополита Епіфанія.

Порошенко заявив про намір балотуватися на посаду президента України 29 січня в Києві.

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3 лютого – останній день подачі документів для реєстрації кандидатом у президенти.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Станом на 2 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 28 кандидатів у президенти.

Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.