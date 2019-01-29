Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Січень 2019, Київ 15:20
Новини | Політика

Порошенко йде на вибори президента

Порошенко обраний президентом України на позачергових виборах у травні 2014 року

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко заявив про наміри взяти участь у виборах президента в березні 2019 року.

«Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукало мене ухвалити рішення кандидувати ще раз на посаду президента України», – сказав Порошенко на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом».

Він обраний президентом України на позачергових виборах у травні 2014 року.

Наступні вибори призначені на 31 березня 2019 року. До 9 лютого буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Хоча офіційно чинний глава держави Петро Порошенко ще не зареєстрований кандидатом у президенти, політична агітація за нього вже ведеться, заявляє політтехнолог Катерина Одарченко
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Символізм» проти «білого шуму» – політологи про очікуване висунення Порошенка в президенти

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG