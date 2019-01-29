Порошенко йде на вибори президента

Президент України Петро Порошенко заявив про наміри взяти участь у виборах президента в березні 2019 року.

«Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукало мене ухвалити рішення кандидувати ще раз на посаду президента України», – сказав Порошенко на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом».

Він обраний президентом України на позачергових виборах у травні 2014 року.

Наступні вибори призначені на 31 березня 2019 року. До 9 лютого буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.