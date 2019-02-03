У Софійському соборі Києва відбувається інтронізація глави ПЦУ – трансляція

3 лютого на літургії в Соборі Святої Софії Київської відбувається інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія. Цього ж дня очільникові ПЦУ виповнюється 40 років.

Раніше в ефірі Радіо Свобода митрополит Епіфаній повідомив, що під час першого засідання Синоду Православної церкви України, яке відбудеться одразу після інтронізації її глави, будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів.

15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з колишньої УПЦ КП.

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6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній літургії в соборі Святої Софії.