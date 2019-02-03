Епіфаній розповів, коли у храмах можна буде сидіти під час богослужінь і чому він проти зауважень до жінок без хусток

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, що позитивно ставиться до того, щоб у храмах було більше місць для сидіння під час богослужінь.

«Православна церква не проти лавок у храмах. Але якщо ми візьмемо Михайлівський золотоверхий собор чи інший у центрі Києва храм, якщо ми розмістимо лавки чи стільці, то це автоматично зменшить вдвічі або втричі місткість собору. Тому навіть у Михайлівському золотоверхому монастирі біля стін є лавки, ми поставили лавки для тих людей, які мають у цьому потребу. Наприклад, люди похилого віку, хворі, інваліди мають можливість піти до храму і сидіти. Але загалом, у нас немає заперечень щодо сидіння в храмі. Є певні періоди богослужіння, коли і священнослужителі сидять, а є періоди, коли потрібно стояти», – сказав Епіфаній.

За його словами, це питання буде вирішене, коли у великих містах побудують достатню кількість храмів.

«У селах це простіше. Коли ми заходимо до храму, то бачимо лавки. І там навіть іменні місця. Тобто кожен парафіянин має своє постійне місце в храмі. Я думаю, що в майбутньому це не буде проблемою і для нас, коли буде вирішене питання в мегаполісах відповідної кількості храмів», – сказав він.

Крім того, глава ПЦУ зазначив, що «викорінює» звичку працівників храмів і вірян сваритися на жінок, які зайшли до церкви без хустки.

«У нас, православних, є певні принципи. А особливо у старшого покоління, яке робить різкі зауваження молодим людям, які вперше відвідують храм. Я завжди говорив і буду говорити про те, що цього не можна робити. Я намагаюся це викорінювати. Чому? Людину не потрібно зустрічати по зовнішньому вигляду. Ми повинні прийняти її з любов’ю. Вона сама прийде до усвідомлення, що в такому вигляді не можна відвідувати храм», – наголосив Епіфаній.

Інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія відбудеться 3 лютого.