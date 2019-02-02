Епіфаній оцінив вплив РПЦ в Україні

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода оцінив нинішній вплив Російської православної церкви і підлеглих їй структур в Україні: за його словами, РПЦ є останнім каналом впливу президента Росії Володимира Путіна в Україні.

«РПЦ в Україні є останнім форпостом Путіна. Тому що церква проникає глибоко в душі православних українців. І ми це реально бачимо, наскільки церква зомбує їх у цьому напрямку. Є багато тих, які зараз практично розуміють, але й до кінця не усвідомлюють, що насправді відбулося. Вони переконані, що те, що відбулося, то це відбулося в неканонічний спосіб, що Вселенський патріарх зробив це неправильно, він не мав права і так далі. До цього часу що ми чули? Знову ж таки: цього не відбудеться, томосу не буде, автокефалію Константинополь не надасть. А після цього ми чуємо знову, що так, Константинополь визнав, але все ж таки давайте почекаємо, доки інші православні церкви визнають», – сказав Епіфаній в ефірі «Суботнього інтерв’ю».

Глава ПЦУ висловив сподівання, що коли православні українці об’єднаються в єдиній помісній церкві, це прискорить завершення війни на сході і деокупацію Криму.

«Тобто РПЦ має великий вплив. І ми віримо в те, що коли ми об’єднаємося, всі православні українці, в єдиній помісній православній церкві, завершиться війна на Донбасі і Крим буде повернуто Україні. Тому що Путін втратить тут, в Україні, ту підтримку, які він мав до цього часу. Бо якщо б він не мав цієї підтримки, то не було б війни на Донбасі. Але все ж таки, на жаль, ця підтримка є. І тому ми поступово будемо утверджуватися вже як єдина церква, визнана, канонічна, в Україні. І поступово Росія втрачатиме цей вплив саме через душі православних українців тут», – сказав Епіфаній.

15 грудня 2018 року в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з колишньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.