Епіфаній розповів, як релігійні громади можуть приєднатися до ПЦУ

Поправки до закону «Про свободу совісті й релігійні організації», які набрали чинності 31 січня, врегулюють переходи релігійних громад до Православної церкви України. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив глава Православної церкви України Епіфаній.

За його словами, до цього часу закон декларував право громад змінити релігійний центр, однак не давав жодних пояснень, яким чином це можна зробити.

«Ці два законопроекти (про перехід з однієї церкви до іншої та про зміну назв церков – ред.), які були прийняті Верховною Радою, покликані покращити механізм переходів, щоб не було якихось протиріч, протистоянь. Держава повинна була це унормувати, бо зараз справді буде багато переходів до єдиної помісної православної церкви», – сказав він.

Закони допоможуть громадам переходити з однієї до іншої церкви мирно, без протистоянь, резюмував Епіфаній.

«І зараз ці законопроекти покликані чітко пояснити, яким чином громада може змінити свій релігійний центр. Дехто очікує, що це буде дуже швидко і багато, але ми не ставимо перед собою завдання, щоби найближчим часом відбулося якомога більше переходів, ми хочемо, щоб ці переходи були мирними, спокійними і добровільними. Щоб громада самостійно обирала релігійний центр без тиску і без примусу», – зазначив глава ПЦУ.

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Президент Росії Володимир Путін 31 січня заявив, що ініціатори нинішніх процесів в українському церковному житті «ніби вчилися у безбожників минулого століття, які виганяли віруючих із храмів, переслідували священнослужителів». Він також сказав, що Росія «залишає за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, в тому числі і на свободу віросповідання» в Україні.

Повністю інтерв’ю з очільником Православної церкви України Епіфанієм дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 2 лютого.

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