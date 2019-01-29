Понад 100 парафій УПЦ (МП) перейшли до Православної церкви України – Епіфаній

Понад 100 парафій Української православної церкви (Московського патріархату) перейшли до Православної церкви України, повідомив очільник української помісної церкви Епіфаній перед форумом «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» у Києві.

«Уже понад сотня, і ми чуємо щодня, що в певному регіоні, у певній області відбуваються ці переходи по два, по три. Ми завершуємо на днях юридичне оформлення, тобто буде вже зареєстрований керівний орган, Київську метрополію, і, відповідно, інші єпархії будуть вносити зміни до статуту», – сказав Епіфаній.

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15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

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