У Святій Софії в Києві на Різдвяній літургії представлять томос – трансляція

У соборі Святої Софії в Києві на Різдвяній літургії представлять томос (церковну грамоту) Вселенського патріархату про формальне письмове визнання канонічної автокефалії єдиної помісної Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков.

Божественну літургію звершить предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Богослужба почнеться о 10-й годині.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

Після святкової літургії томос буде перенесено для загального огляду у трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де кожен охочий зможе побачити його в будь-який день із 8-ї години ранку до 18-ї години вечора.

6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу. Це відбулося в день, коли православні України, які досі користуються юліанським церковним календарем, святкували переддень Різдва Христового – Святвечір.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо нинішнє отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі. Створення незалежної від Росії і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.